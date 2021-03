De Turkse bondscoach Senol Günes weet dat zijn ploeg de kwalificatiereeks voor het WK 2022 woensdag tegen Oranje begint op de sterfdag van Johan Cruijff, die vijf jaar geleden is overleden. Günes ziet een voorbeeld in de legendarische nummer veertien.

"Ik heb het boek van Cruijff gelezen", vertelde de 68-jarige Günes dinsdagavond op zijn persconferentie voor de wedstrijd tegen het Nederlands elftal. "Zijn levensverhaal gaat over hoogte- en dieptepunten: vriendschappen, verwachtingen, jaloezie, problemen, successen."

"Cruijff bleek een zeer goede voetballer te zijn en werd wereldwijd bekend. Ik was liefhebber van zijn manier van spelen. Hij was iemand die zijn karakter en filosofie wist te vertalen naar een manier van voetballen."

Onder leiding van de door Cruijff geïnspireerde Günes wist Turkije zich te plaatsen voor het EK, dat komende zomer met een jaar vertraging wordt gehouden. De bondscoach heeft jonge spelers ingepast in zijn ploeg, onder wie Feyenoorder Orkun Kökçü.

"We hebben eerder al onze droom zien uitkomen. We willen nu ook meedoen aan het WK 2022." Turkije speelt drie dagen na het duel met Oranje in het Spaanse Málaga tegen Noorwegen. "We treffen meteen onze twee grootste concurrenten. We kunnen gelijk een goede start maken", aldus Günes.

De WK-kwalificatiewedstrijd tussen Nederland en Turkije begint woensdag om 18.00 uur in Istanboel. De Turken deden in 2002 voor het laatst mee aan het WK en waren met een derde plek toen zeer succesvol.

