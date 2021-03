Jong Oranje is na jarenlang kwakkelen eindelijk weer terug op het hoogste podium. De ploeg van bondscoach Erwin van de Looi is op het eerste EK sinds 2013 ook meteen een van de topfavorieten. "Er wordt meer plezier uitgestraald en dat is heel belangrijk", vertelt aanvoerder Teun Koopmeiners.

Van de Looi schrijft in maart 2019 op het trainingskamp van Jong Oranje in Spanje een aantal vragen op een bord. Hoe willen we graag dat het publiek ons ziet? Hoe willen we graag dat de pers ons ziet? Hoe willen we graag dat de bondscoach van het Nederlands elftal ons ziet? Hij wil dat zijn spelers daarover gaan nadenken.

Jong Oranje is op dat moment nog maar een schim van de ploeg die in 2006 en 2007 de Europese titel veroverde. Het enthousiasme rond het hoogste jeugdelftal van de KNVB is verdwenen. Eind 2017 verschijnen in de media verhalen over pizza's in de kleedkamer en bezoekjes van de spelers aan de McDonald's.

"Dat werd overdreven", zegt huidig aanvoerder Koopmeiners, die in maart 2018 debuteerde voor Jong Oranje. "Hoe moet ik dit verwoorden... Het is een feit dat er destijds dingen beter konden binnen het team. Ik vind dat er momenteel harder wordt getraind en dat het groepsgevoel beter is. Er wordt meer plezier uitgestraald en dat is heel belangrijk."

Het gevolg is dat Jong Oranje er de komende week eindelijk weer bij is op een EK. De kwalificatie verliep vlekkeloos. De eerste negen duels werden gewonnen en alleen de laatste werd verloren. Het doelsaldo is 46 voor en 5 tegen. Enkele uitslagen: 4-2 tegen Portugal, 0-4 tegen Noorwegen, 0-7 tegen Belarus en 0-7 tegen Cyprus.

Erwin van de Looi geeft aanwijzingen aan Dani de Wit. Erwin van de Looi geeft aanwijzingen aan Dani de Wit. Foto: Pro Shots

'Het is graag of niet bij mij'

Van de Looi, eerder trainer bij Willem II en FC Groningen, begint in juli 2018 aan zijn klus als bondscoach van Jong Oranje. In vergelijking met zijn voorganger Art Langeler traint hij het elftal met harde hand. Waar het onder Langelers periode afmeldingen van spelers regende, accepteert Van de Looi het niet zomaar als iemand vanwege een pijntje verstek laat gaan.

"Het is graag of niet bij mij", aldus Van de Looi. "Als je niet mee wil, dan hoor je er niet bij, hoe talentvol je ook bent. We willen met elkaar ergens voor staan, op een bepaalde manier voetballen. Daar werken we met zijn allen hard aan en dat is een van de succesformules van deze hele cyclus geweest. Maar de credits moeten zeker niet alleen naar mij gaan."

Om het beeld rond Jong Oranje te veranderen, geeft de KNVB FOX Sports toestemming om een documentairereeks over het team te maken. Wat we sinds september 2019 zoal zien: de bijzondere handshakes van Koopmeiners en Owen Wijndal, Sherel Floranus die op een rots in Gibraltar voor apen vlucht en geen pizza, maar fruit en sushi in de kleedkamer.

"De documentairereeks heeft daarin een heel belangrijke rol gespeeld", vertelt Koopmeiners. "We wilden een inkijkje geven in hoe we thuis zijn, hoe we met elkaar omgaan in het hotel en in interviews uitleggen wat we leuk vinden in het leven. Wij zijn niet alleen die personen die tijdens een wedstrijd haantjesgedrag vertonen."

"De mensen thuis moeten een gedreven ploeg zien die de mouwen opstroopt. Zij moeten ongeacht de uitslag kunnen zeggen dat we er in elk geval een wedstrijd van hebben gemaakt. Ze moeten ons na een doelpunt zien lachen en denken: hé, die jongens vinden het leuk om te voetballen. Dat is tot nu toe wel aardig gelukt, maar dat komt ook door de resultaten."

Justin Kluivert troeft een verdediger van Jong Engeland af. Justin Kluivert troeft een verdediger van Jong Engeland af. Foto: Pro Shots

'Ron Vlaar heeft het wel duizend keer verteld'

Alle positieve veranderingen moeten leiden tot een derde Europese titel voor Jong Oranje. Met spelers als Koopmeiners, Noa Lang, Myron Boadu en Justin Kluivert behoort dat zeker tot de mogelijkheden. Eerst wachten in de groepsfase Roemenië, Duitsland en Hongarije en dan over twee maanden eventueel de kwartfinale, halve finales en finale.

"Als je zegt dat we topfavoriet zijn, dan ga je wel heel hard", stelt Van de Looi. "Laten we eerst maar eens de groepsfase doorkomen. Maar we hebben de lat zeker hoog gelegd, we gaan voor het hoogst haalbare en dat is de Europese titel. Dan kun je zeggen dat het alleen maar kan tegenvallen, maar met die instelling kun je ook iets heel moois bereiken."

"Ik heb ook tegen de spelers gezegd: bijna alles is bij dit EK anders door de coronacrisis, maar één ding blijft hetzelfde en dat is dat dit een geweldig podium is. Aan het jeugd-EK hebben grote spelers meegedaan en grote spelers hebben het toernooi ook gewonnen. Mede daardoor hebben zij een fantastische carrière gehad. Dat willen deze jongens ook."

Koopmeiners: "Ron Vlaar heeft bij AZ wel duizend keer verteld dat hij dit EK heeft gewonnen. Hij heeft zo stoer lopen doen, dat ik het wel lachen vind om eens een keer te kunnen reageren met: ja, ik heb die beker ook, dus even rustig doen jij. Maar even zonder gekheid: als je ziet hoe enthousiast Ron over dit toernooi is, dan motiveert dat je ook alleen maar."