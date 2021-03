Moussa Dembélé is dinsdag flauwgevallen op de training van Atlético Madrid. Er brak behoorlijke paniek uit, maar de aanvaller maakt het inmiddels goed.

Op tv-beelden is te zien hoe Dembélé tijdens rekoefeningen achterover valt en op zijn rug blijft liggen, terwijl zijn benen schokkerige bewegingen maken.

Er ontstond paniek bij andere spelers en al snel verscheen er een ambulance aan de rand van het veld.

De 24-jarige Dembélé was al snel weer bij kennis en liep op eigen kracht naar de ambulance. Daar werd de Franse spits onderzocht.

"Dembélé had een lichte daling van de bloeddruk. Uit onderzoek is gebleken dat alle vitale functies in zijn lichaam volledig normaal werken", meldde Atlético later in een verklaring.

Dembélé inmiddels weer thuis

De Franse aanvaller mocht na afloop van het medisch onderzoek weer naar huis. Hij kreeg toestemming om zelf auto te rijden.

Dembélé is een van de weinige spelers van Atlético zonder interlandverplichtingen en traint daarom in Madrid. Op 4 april speelt de Spaanse koploper uit tegen Sevilla zijn eerstvolgende wedstrijd.

