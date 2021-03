Demissionair minister Hugo de Jonge sluit niet uit dat er bij de finale van het TOTO KNVB Beker-toernooi op 18 april publiek aanwezig mag zijn in De Kuip. De KNVB hoopt dat er vanaf mei bij alle clubs gebruikgemaakt kan worden van sneltests om de stadions weer deels te vullen.

"Ik wil daar niet op vooruitlopen, maar het zou kunnen", aldus De Jonge dinsdagavond tijdens de coronapersconferentie op de vraag of er toeschouwers bij de bekerfinale tussen Ajax en Vitesse aanwezig mogen zijn.

Met het huidige pakket aan maatregelen, dat dinsdag verlengd werd tot en met 20 april, zijn geen toeschouwers toegestaan bij sportwedstrijden. De bekerfinale van 18 april verschuiven naar een latere datum is voor de KNVB geen optie.

De voetbalbond houdt nog wel een sprankje hoop. Demissionair premier Mark Rutte zei op de persconferentie namelijk ook dat in de modellen van het RIVM over het verloop van het coronavirus grote onzekerheden zitten.

"Dat betekent dat het tegen kan vallen, maar ook mee kan vallen", aldus Rutte. "Als over een week blijkt dat de cijfers meevallen, dan kunnen en zullen we snel handelen. We kijken daarbij heel breed naar alle sectoren."

KNVB is klaar voor sneltests in betaald voetbal

Een andere optie is om met toegangstests publiek toe te laten bij de bekerfinale. "We maken nu een kalender van dingen die mogelijk in april kunnen", zei De Jonge, die daarbij niet wilde aangeven of de bekerfinale daartussen zou staan. "We zullen de kalender pas presenteren als die helemaal af is."

Vanaf mei zal er op grote schaal met snel- en toegangstests kunnen worden gewerkt op evenementen, kondigde De Jonge aan. De KNVB meldde dinsdagavond daar klaar voor te zijn.

"De laatste vier speelrondes in de Eredivisie en de laatste drie in de Eerste Divisie en de play-offs kunnen dan met (beperkt) publiek gespeeld worden", schrijft de KNVB. "Nog niet eerder werd er zo concreet en positief perspectief geboden."

'Fieldlab-experimenten zijn behoorlijk geslaagd'

Onlangs werd er door Fieldlab al getest met ruim duizend toeschouwers bij twee duels in de Keuken Kampioen Divisie. Komende zondag test Fieldlab met vijfduizend fans bij de interland tussen Nederland en Letland in de Johan Cruijff ArenA.

"De experimenten zijn behoorlijk geslaagd", oordeelde De Jonge. "Een testconsortium stampt momenteel honderd teststraten uit de grond. Daarin kunnen vanaf april dagelijks 100.000 tests worden gedaan."

Met de lessen van Fieldlab hoopt de regering in de nabije toekomst meer evenementen mogelijk te maken. De Jonge: "Er zal niet iedere dag een dancefestival zijn, maar we proberen wel om per april enkele kleinere dingen mogelijk te maken."