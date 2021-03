Om zoveel mogelijk toeschouwers toe te kunnen laten bij de EK-wedstrijden in Amsterdam van komende zomer is het demissionaire kabinet bereid om toegangstesten in te zetten. Dat bleek dinsdag uit de coronapersconferentie van premier Mark Rutte en minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge.

De UEFA stelt de aanwezigheid van publiek niet als keiharde voorwaarde voor de twaalf beoogde gaststeden, waaronder Amsterdam. Wel behoudt de Europese bond zich het recht voor om wedstrijden naar andere landen te verplaatsen, indien het te weinig ziet in een ingediend plan.

De KNVB zal net als de andere elf gastlanden op 7 april een plan A en plan B moeten indienen bij de UEFA voor het toelaten van toeschouwers. Op 20 april neemt de UEFA vervolgens een besluit over de definitieve gastlanden van het EK.

"Mijn collega Tamara van Ark (minister van Sport, red.) is volop in gesprek met de KNVB over het EK", zei De Jonge. "Het EK is in juni, we kijken wat we tegen die tijd weer mogelijk kunnen maken."

Minister Hugo de Jonge tijdens de persconferentie van dinsdag. Minister Hugo de Jonge tijdens de persconferentie van dinsdag. Foto: Pro Shots

Regering hoopt op zoveel mogelijk fans in stadion

De persconferentie begon met de mededeling dat de huidige coronamaatregelen wegens op oplopende cijfers van kracht blijven tot en met 20 april. Daardoor zullen wedstrijden in het betaald voetbal ook de komende weken zonder publiek gespeeld worden.

"Het EK is een evenement in de toekomst, dat vindt plaats in een epidemiologisch gesternte dat beter is dan het huidige", zei De Jonge. "Je hoopt dat er met publiek gespeeld kan worden, met zoveel mogelijk mensen in het stadion."

De minister noemde geen aantallen van toeschouwers. Wel zei De Jonge: "Met toegangstesten kun je mogelijk meer mensen het stadion in laten dan we anders verantwoord zouden achten." Met zo'n toegangstest kunnen mensen die gevaccineerd zijn, negatief getest hebben of wegens een recente besmetting immuun zijn, via een app aantonen dat ze niet besmettelijk zijn.

Toernooidirecteur Gijs de Jong van de EK-duels in Amsterdam sprak eerder van een ondergrens van vijftienduizend toeschouwers. "De mededeling van het kabinet is een hoopvol signaal", zei De Jong dinsdag. "Dit is een bevestiging van de goede gesprekken die we met het kabinet hebben."

Bij twee wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie werd er onlangs al getest met ruim duizend toeschouwers. Bij twee wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie werd er onlangs al getest met ruim duizend toeschouwers. Foto: Pro Shots

Fieldlab-test bij Oranje-Letland heeft geen invloed

Zondag wordt er een Fieldlab-test bij de WK-kwalificatiewedstrijd tussen Oranje en Letland gehouden, waarbij vijfduizend toeschouwers welkom zijn. De KNVB benadrukt dat die test losstaat van het plan dat het bij de UEFA moet indienen.

Eerder werd er door Fieldlab al getest met ruim duizend toeschouwers bij wedstrijden van NEC en Almere City in de Keuken Kampioen Divisie. De resultaten en aanbevelingen daarvan zullen volgende week aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport worden aangeboden.

"Het ministerie heeft de mogelijkheid om dan te vragen om een OMT-advies, waarna het kabinet een besluit kan nemen", legt Dimitri Bonthuis van Fieldlab uit. "Dat hele politieke proces neemt naar verwachting vier weken in beslag."

Ook voor de Fieldlab-test bij Nederland-Letland zal het zo'n drie weken duren voordat Fieldlab zijn analyses heeft verricht, waarna de overheid ook weer enkele weken nodig zal hebben om de bevindingen te wegen. De test in de ArenA zal daarom geen invloed hebben op het plan dat de KNVB op 7 april moet aanleveren.

Eerste EK-duel in Amsterdam op 13 juni

"De UEFA-deadline heeft überhaupt geen invloed op ons programma", vertelt Bonthuis. "Wij zijn op wetenschappelijke basis aan het onderzoeken hoe we evenementen in verschillende sectoren weer verantwoord kunnen opstarten en dat doen we zorgvuldig. Het is een mooie toevalligheid dat we nu bij een interland van Oranje gaan testen, meer niet."

In Amsterdam moeten de groepsduels van Oranje tegen Oekraïne (13 juni), Oostenrijk (17 juni) en Noord-Macedonië (21 juni), evenals een achtste finale op 26 juni.