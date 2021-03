Kelvin Leerdam gaat in de MLS van Seattle Sounders naar Inter Miami CF, de club van David Beckham. De dertigjarige verdediger ondertekent een contract voor drie jaar.

Leerdam veroverde in 2019 de titel in de MLS met Seattle Sounders. Hij maakte de openingstreffer in de met 3-1 gewonnen finale tegen Toronto FC.

De oud-speler van Feyenoord en Vitesse speelt sinds 2017 in de Verenigde Staten. Met Seattle Sounders werd hij drie keer kampioen van de westelijke divisie. De MLS-finales van 2017 en 2020 gingen verloren.

Inter Miami debuteerde vorig jaar in de Amerikaanse competitie. De voormalige Engelse topspeler Beckham is één van de vijf eigenaren van de club en tevens hoofd voetbalzaken. De 45-jarige Engelsman haalde eerder al onder anderen de Argentijnse spits Gonzalo Higuaín en de Franse middenvelder Blaise Matuidi naar Miami.

Leerdam sluit aan na de interlandperiode, waarin hij met Suriname twee WK-kwalificatiewedstrijden speelt. De in Paramaribo geboren rechtsback speelde in jeugdelftallen van Oranje, maar is sinds februari speelgerechtigd voor zijn geboorteland.

Het nieuwe seizoen in de MLS begint voor Inter Miami op 18 april met een wedstrijd tegen LA Galaxy.