De grootste talenten van Europa beginnen woensdag aan de strijd om de titel op het EK onder 21, dat in Hongarije en Slovenië wordt gehouden. Per topland belichten we één speler van wie veel wordt verwacht.

Youssoufa Moukoko (Duitsland/Borussia Dortmund)

De pas zestienjarige spits is zonder twijfel de grote blikvanger op het toernooi in Hongarije en Slovenië. Moukoko debuteerde dit seizoen al in de hoofdmacht van Borussia Dortmund en dat was niet voor niets: in de hoogste jeugdelftallen van de Duitse topclub maakte hij liefst 141 goals in 88 wedstrijden. In het eerste elftal staat de teller voor het supertalent inmiddels op drie doelpunten in veertien duels, al was hij vaak invaller.

Youssoufa Moukoko is een van de grootste beloftes op de Europese velden. Youssoufa Moukoko is een van de grootste beloftes op de Europese velden. Foto: Pro Shots

Nikola Moro (Kroatië/Dynamo Moskou)

De 23-jarige Moro geldt misschien wel als de beste speler van zijn generatie in Kroatië. De middenvelder van Dynamo Moskou is de aanvoerder en vedette van Jong Kroatië, maar wacht nog op zijn debuut in de hoofdmacht.

Nikola Moro is de leider van de Kroatische ploeg. Nikola Moro is de leider van de Kroatische ploeg. Foto: Pro Shots

Eddie Nketiah (Engeland/Arsenal)

De spits van Arsenal vestigde de aandacht op zich in de kwalificatiereeks voor het EK. De 21-jarige Nketiah, die vaak de aanvoerdersband droeg, kroonde zich met tien goals tot gedeeld topscorer. Hij is geen groentje meer, want hij speelde al zestig wedstrijden voor Arsenal, waarin hij twaalf doelpunten maakte.

Eddie Nketiah maakte indruk in de kwalificatiereeks voor het EK. Eddie Nketiah maakte indruk in de kwalificatiereeks voor het EK. Foto: Pro Shots

Houssem Aouar (Frankrijk/Olympique Lyon)

Een van de meest gearriveerde spelers op het toernooi. De 22-jarige Aouar kwam al uit voor het 'grote' Frankrijk en heeft ondanks zijn jonge leeftijd 163 officiële wedstrijden op zijn naam staan namens Olympique Lyon, waar de middenvelder ploeggenoot is van Memphis Depay.

Houssem Aouar is een van de meest ervaren spelers van het toernooi. Houssem Aouar is een van de meest ervaren spelers van het toernooi. Foto: Pro Shots

Fedor Chalov (Rusland/CSKA Moskou)

Chalov (22) werd in het seizoen 2018/2019 al topscorer van de Russische competitie met vijftien treffers. Dit seizoen kwam Feyenoord de spits van CSKA Moskou tegen in de Europa League, maar toen scoorde hij niet.

Fedor Chalov speelde dit seizoen met CSKA Moskou tegen Feyenoord in de Europa League. Fedor Chalov speelde dit seizoen met CSKA Moskou tegen Feyenoord in de Europa League. Foto: Pro Shots

Brahim Díaz (Spanje/AC Milan)

De 21-jarige Spanjaard is eigendom van Real Madrid, dat hem dit seizoen aan AC Milan verhuurt. Bij de Italiaanse topclub is de aanvallende middenvelder zeer regelmatig basisspeler en kwam hij al tot 31 officiële wedstrijden, vijf goals en drie assists. Díaz speelde ook al in de hoofdmacht van Real én Manchester City, de club waar hij debuteerde als prof.

Brahim Díaz is door Real Madrid verhuurd om zich door te ontwikkelen bij AC Milan. Brahim Díaz is door Real Madrid verhuurd om zich door te ontwikkelen bij AC Milan. Foto: Pro Shots

Rafael Leão (Portugal/AC Milan)

AC Milan beschikt over een talentvolle selectie, want ook Rafael Leão staat er onder contract. De jonge Portugese aanvaller, net als Díaz 21 jaar oud, werd in de zomer van 2019 voor bijna 30 miljoen euro overgenomen van Lille. De teller staat in Milaan inmiddels op 65 duels, twaalf doelpunten en acht assists.

Rafael Leão is een van de weinige spelers die al eens voor veel geld werd verkocht. Rafael Leão is een van de weinige spelers die al eens voor veel geld werd verkocht. Foto: Pro Shots

Noa Lang (Nederland/Club Brugge)

Jong Oranje kende meerdere uitblinkers in de kwalificatiereeks, maar op basis van de prestaties van dit seizoen mag er op het EK vooral veel verwacht worden van Lang. De 21-jarige aanvaller maakt met dertien goals en negen assists in 31 wedstrijden indruk tijdens zijn debuutseizoen bij Club Brugge.

Noa Lang is een van de Jong Oranje-spelers die het best in vorm is. Noa Lang is een van de Jong Oranje-spelers die het best in vorm is. Foto: Pro Shots

Sandro Tonali (Italië/AC Milan)

Nóg een speler van AC Milan. Tonali, dit seizoen vrijwel steevast een van de controleurs bij de Milanezen, wordt door sommigen als de nieuwe Andrea Pirlo bestempeld. De twintigjarige middenvelder wordt gehuurd van Brescia en deed al vier keer mee bij het 'grote' Italië.

Sandro Tonali beleeft dit seizoen zijn doorbraak bij AC Milan. Sandro Tonali beleeft dit seizoen zijn doorbraak bij AC Milan. Foto: Pro Shots

Spelers die geboren zijn op of na 1 januari 1998 zijn speelgerechtigd. Zij waren jonger dan 21 aan het begin van het jaar dat de kwalificatie begon (2019).