Kjell Scherpen verdedigt woensdag het doel van Jong Oranje tegen Roemenië in de eerste groepswedstrijd op het EK onder 21 in Hongarije en Slovenië. De keeper van Ajax krijgt de voorkeur boven onder anderen Justin Bijlow van Feyenoord.

De keuze van bondscoach Erwin van de Looi is enigszins verrassend omdat Bijlow de meeste wedstrijden speelde in de kwalificatiereeks. Bij Feyenoord raakte hij echter onlangs zijn basisplaats kwijt aan Nick Marsman, ook doordat hij dit seizoen veelvuldig kampte met blessureleed.

"Ik heb bij het samenstellen van de voorselectie telefonisch contact gehad met Justin. Toen heb ik tegen hem gezegd dat hij de laatste twee duels voor het EK moest gaan spelen bij Feyenoord, want anders zou ik voor iemand anders kiezen", zei Van de Looi dinsdag op een digitale persconferentie.

Van de Looi en ook Bijlow hielden zich maandag op een persmoment van Jong Oranje in Zeist nog op de vlakte over de keeperspositie, maar dat kwam omdat Scherpen nog niet was ingelicht. Hij had al wel rugnummer 1 gekregen voor dit EK en Bijlow 16.

"Justin is een hartstikke goede doelman, eigenlijk onze eerste keeper. Maar het loopt nu even wat anders, omdat hij de laatste tijd weinig heeft gespeeld. Kjell heeft het uitstekend gedaan in zijn laatste duels voor Jong Oranje, waaronder tegen Portugal, en heeft meer ritme", aldus Van de Looi.

Scherpen heeft niet de garantie gekregen dat hij ook de resterende twee groepswedstrijden speelt. Van de Looi heeft naast Bijlow ook nog de beschikking over Maarten Paes van FC Utrecht. Scherpen en Paes komen regelmatig in actie voor het beloftenelftal van hun club in de Keuken Kampioen Divisie.

Sven Botman trainde maandag in Zeist nog individueel op een hometrainer. Sven Botman trainde maandag in Zeist nog individueel op een hometrainer. Foto: Pro Shots

'Ik ben fit hè, trainer'

Jong Oranje treedt tegen Roemenië aan met een volledig fitte selectie. Sven Botman viel zondag geblesseerd uit bij Lille OSC, maar hij kan zijn opwachting maken tegen Roemenië. Daar is oud-topvoetballer Adrian Mutu, die actief was bij Chelsea, Juventus en Internazionale, de bondscoach.

"Ik ben fit hè, trainer. Dat krijg ik vaak te horen van de jongens. Dat is mooi om te zien, maar we moeten ook verstandig zijn. Als je drie duels in een week speelt, dan moet je daar rekening mee houden in de opstellingen", vertelde Van de Looi, die als voorbeeld de pas net herstelde Cody Gakpo noemde.

"Cody heeft in zijn laatste twee wedstrijden steeds maar een helft meegedaan bij PSV. Drie duels in slechts zeven dagen is dan te veel. Daar zit de crux, we gaan er nog eens goed over nadenken. Jullie zullen dan wel zien wie er morgen aan de aftrap staan."

"We mogen Roemenië zeker niet onderschatten. Zij waren twee jaar geleden gewoon halvefinalist. Veel spelers die er toen bij waren, zitten er nog steeds bij. Ze hebben dus voldoende kwaliteit in huis. Het zou fout zijn om te denken dat het alleen maar om Duitsland gaat."

Jong Oranje tegen Roemenië begint woensdag om 21.00 uur in Boedapest. De ploeg van Van de Looi neemt het de komende week ook nog op tegen Duitsland en Hongarije. De nummers één en twee van elke poule plaatsen zich voor de kwartfinales, die samen met de halve finales en de finale van 31 mei tot en met 6 juni worden afgewerkt.