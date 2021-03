Marko Pantelic fungeert voorlopig als interim-voorzitter van de Servische voetbalbond. De 42-jarige oud-Ajacied neemt de taken over van Slavisa Kokeza, die vanwege mogelijke banden met de maffia is vertrokken.

Kokeza werd eind vorige maand ondervraagd door de politie, nadat zijn naam was opgedoken in een onderzoek naar een vooraanstaande Servische maffiabaas, die wordt beschuldigd van moord, ontvoering en drugshandel.

De bondsvoorzitter heeft zijn vermeende betrokkenheid altijd ontkend. Vanwege aanhoudende druk van pers en publiek besloot hij maandag toch op te stappen.

Een dag later meldde de Servische bond dat Pantelic voorlopig zijn taken overneemt. Er wordt een verkiezing uitgeschreven om een nieuwe voorzitter te benoemen.

Pantelic speelde in het seizoen 2009/2010 voor Ajax. De Serviër, die in Amsterdam een cultstatus kreeg, maakte zestien doelpunten in de Eredivisie en won met Ajax de KNVB-beker. Pantelic stapte daarna over naar de Griekse club Olympiacos, waarmee hij drie keer kampioen werd.

Servië begint woensdag aan de WK-kwalificatie met een thuiswedstrijd tegen Ierland.