Fiorentina-trainer Cesare Prandelli heeft woensdag zijn ontslag ingediend en keert waarschijnlijk niet meer terug in de voetballerij. De 63-jarige oud-coach voelt zich niet meer thuis in de sport.

Prandelli maakte zijn vertrek bekend in een afscheidsbrief op de website van Fiorentina. Daarin vertelt de ervaren trainer hoe zijn werk hem steeds meer tegen ging staan.

"In ieders leven gebeuren er naast mooie dingen ook mindere dingen, die zich steeds meer ophopen. Bij mij is dat op dit moment in mijn leven uitgegroeid tot een groot ongemak, waardoor ik mezelf niet meer kan zijn", schrijft Prandelli onder meer. "De laatste maanden ben ik daardoor anders tegen dingen aan gaan kijken."

Prandelli schrijft dat zijn vertrek bij Fiorentina mogelijk het einde van zijn carrière betekent. "Maar daar zal ik geen spijt van hebben. Waarschijnlijk is de voetbalwereld, waar ik al mijn hele leven deel van uitmaak, niet meer de juiste plek voor mij. Ik herken mezelf hier niet meer."

Prandelli voelde zich leeg en heel erg moe

Fiorentina maakt een moeizaam seizoen door, waarin het slechts veertiende staat in de Serie A. De laatste weken werd al duidelijk dat Prandelli door de spanning niet lekker in zijn vel zat.

Twee weken geleden, na een belangrijke 1-4-zege op degradatiekandidaat Benevento zei hij dat hij zich "leeg" en "moe, heel erg moe" voelde. Na de 2-3-nederlaag tegen AC Milan afgelopen zondag verscheen Prandelli niet voor de camera, omdat hij zich niet lekker voelde.

De afgelopen dagen nam Prandelli thuis het besluit om te stoppen. "Ik voel een enorme verantwoordelijkheid voor deze club", zei de trainer, die Fiorentina eerder tussen 2005 en 2010 al leidde.

"Ik kwam hier terug om 100 procent voor deze club te geven, maar ik merk dat niet meer mogelijk is. Dan is het beter een stapje terug te doen."

Fiorentina meldt het vertrek van Prandelli "met groot verdriet" te accepteren. Assistenten Giuseppe Iachini en Vincenzo Montella nemen zijn taken over.

Prandelli was tussen 2010 en 2014 bondscoach van Italië, waarmee hij in 2012 de EK-finale verloor van Spanje. Ook had hij in zijn lange carrière clubs als Parma, AS Roma, Galatasaray, Valencia en Genoa onder zijn hoede.

Bekijk de stand en het programma in de Serie A