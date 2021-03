Het is woensdag precies vijf jaar geleden dat Johan Cruijff op 68-jarige leeftijd overleed aan de gevolgen van kanker. Bij FC Barcelona is de invloed van de legende weer even groot als altijd nu zijn goede vriend Joan Laporta opnieuw de president van de topclub is.

Het is geen toeval dat Laporta's eerst officiële evenement na zijn tweede inauguratie het openen van een Cruyff Court was. "Zonder de steun van Johan Cruijff zou ik nooit president van FC Barcelona zijn geworden", zei hij afgelopen vrijdag op het trapveldje in L'Hospitalet, 2 kilometer ten zuiden van Camp Nou.

"Hij leerde me een levensfilosofie die ik nog altijd probeer toe te passen. Ik weet zeker dat het aan Johan te danken is als we nu weer een geweldige periode krijgen bij Barcelona. We houden zijn gedachtegoed namelijk in het achterhoofd bij al onze beslissingen."

De 58-jarige Laporta is zoals zovelen in Catalonië: hij werd fan van Cruijff toen de vedette in 1973 speler werd van FC Barcelona. "Johan was ons voorbeeld, want hij was de beste en hij had een vrije geest", schreef de Catalaan vijf jaar geleden in een uitgebreide afscheidsbrief aan Cruijff in de Spaanse krant El Mundo Deportivo.

Laporta leerde zijn held kennen toen hij eind jaren negentig probeerde een einde te maken aan de heerschappij van de omstreden voorzitter Josep Lluís Núñez. De twee werden goede vrienden en Cruijff had in de eerste periode van Laporta als Barcelona-president (2003-2010) veel invloed op het beleid van de club. Zo was het Cruijff die de succestrainers Frank Rijkaard en later Josep Guardiola aanraadde.

Jordi Cruijff moet technisch directeur worden

Barcelona zit momenteel sportief en vooral financieel in een ontzettend lastige periode. Het is geen geheim hoe Laporta zijn club er weer bovenop wil helpen: in de geest van Cruijff.

De advocaat heeft volgens meerdere Spaanse media een belangrijke rol in gedachten voor Jordi Cruijff. De zoon van Johan Cruijff, die momenteel nog werkzaam is als trainer van de Chinese club Shenzhen FC, zou de nieuwe technisch directeur moeten worden.

Jordi Cruijff wordt dan de tweede Nederlander met een belangrijke sportieve functie bij de 26-voudig kampioen van Spanje. Trainer Ronald Koeman begon moeizaam aan zijn eerste jaar als trainer van Barcelona, maar de laatste weken zijn de resultaten van zijn ploeg veelbelovend.

De 1-6-zege van afgelopen zondag op Real Sociedad - met twee treffers van de nog altijd onvervangbare Lionel Messi - riep zelfs weer herinneringen op aan het 'oude' Barcelona.

"Cruijff zou trots zijn op de wedstrijd tegen Real Sociedad", zei Lluís Carreras, die in de jaren negentig onder Cruijff bij 'Barça' speelde, dinsdag tegen persbureau EFE. "En hij zou nu ook weer trots zijn op FC Barcelona."