Het Nederlands elftal begint woensdag in en tegen Turkije aan de jacht op de eerste WK-deelname in acht jaar. Een overzicht van de scenario's voor Oranje in de kwalificatiereeks voor het toernooi van eind 2022 in Qatar.

1. Nederland wordt groepswinnaar

Bij dit scenario kunnen we kort zijn: als Oranje groepsgenoten Turkije, Noorwegen, Montenegro, Letland en Gibraltar achter zich houdt, dan is ons land er voor de eerste keer sinds 2014 en voor de elfde keer in de geschiedenis bij op het WK.

Ook de negen andere groepswinnaars in de Europese kwalificatiereeks bemachtigen een ticket voor het eindtoernooi in Qatar. Samen met Nederland zijn Portugal, Spanje, Italië, Frankrijk, België, Denemarken, Kroatië, Engeland en Duitsland op basis van hun status de favorieten voor de directe startbewijzen.

Oranje was er in 2014 voor het laatst bij op het WK. Onder bondscoach Louis van Gaal werd Nederland toen knap derde.

2. Nederland wordt tweede in de poule

Als de ploeg van bondscoach Frank de Boer in groep G tóch een land als Turkije of Noorwegen voor zich moet dulden, dan is het nog geen verloren zaak. In dat geval is Oranje veroordeeld tot het spelen van play-offs.

De tien nummers twee van de Europese kwalificatie strijden in die play-offs samen met de twee beste groepswinnaars uit de Nations League om de resterende drie startbewijzen. De twaalf landen worden opgesplitst in drie groepjes van vier, waarbij steeds een halve finale en een finale worden gespeeld.

De drie winnaars van de finale veroveren de drie laatste tickets voor het WK in Qatar. De play-offwedstrijden worden eind maart 2022 gespeeld.

3. Nederland valt buiten de top twee

Een plek buiten de beste twee in groep E van de WK-kwalificatiereeks zou dramatisch zijn voor Oranje, want dat betekent hoe dan ook dat na het WK van 2018 ook de editie van 2022 wordt misgelopen.

Een vangnet is er dan niet meer. Nederland maakt geen kans om als Nations League-groepswinnaar alsnog in te stromen in de play-offs, want tijdens de groepsfase van dat toernooi eindigde de ploeg van De Boer achter Italië als tweede in de poule.

De eerste drie groepsduels van de WK-kwalificatie zijn deze maand, waarna de poulefase pas begin september (dus na het EK) verdergaat. De laatste groepswedstrijden worden halverwege november afgewerkt.

