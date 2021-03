Voorzitter Martin Mos van De Graafschap moet een boete van 500 euro betalen vanwege een bericht dat hij eerder deze maand op Twitter zette. Hij schreef daarin "fuck Steijn", waarmee hij trainer Maurice Steijn van NAC Breda bedoelde.

Volgens de tuchtcommissie van de KNVB heeft Mos met zijn tweet de gedragscode voor officials in het betaald voetbal overschreden. De voorzitter kreeg een boete van 1.000 euro, waarvan de helft voorwaardelijk met een proeftijd van een jaar.

Mos, een fervent gebruiker van Twitter, schreef het betreffende bericht op 12 maart nadat De Graafschap zich had verzekerd van de derde periodetitel. "YES !!!! Love my club !!! Fuck Steijn!", zo was de boodschap.

Eerder die week had NAC, een concurrent van De Graafschap in de strijd om promotie naar de Eredivisie, de komst van De Graafschap-captain Ralf Seuntjens aangekondigd. Seuntjens moest als gevolg van zijn naderende overstap zijn aanvoerdersband inleveren. Mos was vooral boos omdat NAC-trainer Steijn zich daarvoor al publiekelijk had uitgelaten over de komst van Seuntjens.

De ochtend na het veroveren van de periodetitel bood Mos min of meer excuses aan. "Inmiddels is er weer genoeg over gezegd, woord 'fuck' was misschien ongepast, trekt een lange neus was misschien correcter geweest, echter de boodschap blijft hetzelfde."

Bekijk de stand en het programma in de Keuken Kampioen Divisie