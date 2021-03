Frank de Boer hoopt dat Mohamed Ihattaren snel meer aan spelen toekomt bij PSV en laat zien dat hij een groot talent is. De bondscoach koos ervoor de negentienjarige middenvelder vanwege diens moeilijke situatie in Eindhoven buiten de selectie van het Nederlands elftal te houden.

"Mo heeft de laatste tijd niet veel gespeeld en er is veel concurrentie op zijn positie", zei De Boer dinsdag op de persconferentie van Oranje in Zeist over het passeren van Ihattaren. "Daarom kies ik op dit moment voor andere spelers."

Extra pijnlijk voor Ihattaren is dat hij ook niet werd opgenomen in de selectie van Jong Oranje, dat deze week in Hongarije de groepsfase van het EK onder 21 speelt.

Bondscoach Erwin van de Looi ziet ook bij Jong Oranje veel concurrentie voor Ihattaren, die nog niet eerder onder hem speelde. Hij kiest op het EK voor vertrouwde namen. "Erwin heeft dat goed uitgelegd", aldus De Boer. "Maar het is wel heel sneu voor Mo dat hij ook daar buiten de selectie valt."

'Niet getwijfeld over oproepen Van de Beek'

De Boer sprak anderhalve week geleden met Ihattaren over diens situatie bij PSV en over de kans op een plek in de Oranje-selectie. Het talent lijkt onder trainer Roger Schmidt ver verwijderd van een basisplaats, maar de bondscoach denkt dat daar nog verandering in kan komen in de laatste maanden van het seizoen.

"De bal ligt nu bij Mo", zei De Boer. "Ik ben ervan overtuigd dat hij dat ook zo ziet. Ik hoop dat we de komende weken weer de Mo gaan zien die we allemaal nog in gedachte hebben."

Ihattaren is niet de enige speler die in een moeilijke fase zit bij zijn club. Donny van de Beek komt bij Manchester United amper aan spelen toe, maar hij behoort wel tot de 24-koppige selectie van De Boer. "Laten we hopen dat Donny zich snel in het elftal knokt bij United", vertelde De Boer. "Op dit moment heb ik niet getwijfeld over of ik hem bij de selectie moest halen."

De persconferentie van De Boer was een dag voor de start van de WK-kwalificatiereeks woensdag in Istanboel tegen Turkije. Oranje speelt zaterdag in de Johan Cruijff ArenA tegen Letland en dinsdag wordt de interlandperiode in en tegen Gibraltar afgesloten.