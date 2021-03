Curaçao en Suriname beginnen deze week met bondscoaches Guus Hiddink en Dean Gorré en veel bekende namen in hun selectie aan de jacht op hun eerste WK-deelname ooit. Een overzicht van de fases die beide landen moeten doorlopen om er eind 2022 bij te zijn op het eindtoernooi in Qatar.

Curaçao en Suriname zijn beide onderdeel van de CONCACAF, de voetbalfederatie van Noord- en Centraal-Amerika. De kwalificatiereeks voor het WK is daar opgedeeld in drie rondes, waaraan in totaal 35 landen meedoen.

1. De groepsfase

Voor deze ronde hebben de vijf beste landen van de CONCACAF (Mexico, de Verenigde Staten, Costa Rica, Jamaica en Honduras) een vrijstelling. Curaçao en Suriname behoren niet tot de top vijf van die ranglijst, die is gebaseerd op de FIFA-ranking van 16 juli 2020.

De overige dertig CONCACAF-landen zijn opgedeeld in zes poules van vijf landen, waarbij iedereen in de groep één keer tegen elkaar speelt. Het Curaçao van bondscoach Hiddink is op basis van de FIFA-ranglijst een van de groepshoofden en treft Guatemala, Saint Vincent en de Grenadines, Cuba en de Britse Maagdeneilanden.

Suriname speelt tegen Canada, Bermuda, de Kaaimaneilanden en Aruba. Alleen de zes poulewinnaars plaatsen zich voor de tweede ronde. De eersterondewedstrijden worden deze maand en begin juni gespeeld.

2. De tweede ronde

In deze ronde treffen de groepswinnaars elkaar in een tweeluik. Er is al geloot welke groepswinnaars tegen elkaar zullen spelen. Curaçao en Suriname kunnen elkaar in deze ronde nog niet tegenkomen.

De drie winnaars van de wedstrijden in juni bereiken de finaleronde en voegen zich in die fase bij Mexico, de Verenigde Staten, Costa Rica, Jamaica en Honduras, wat betekent dat er dus nog acht landen over zijn.

3. De finaleronde

De finaleronde is een volledige competitie, die in september begint en in maart 2022 eindigt. De landen in de finaleronde spelen twee keer tegen elkaar en de top drie van de ranglijst plaatst zich voor het WK.

Als Curaçao of Suriname de finaleronde haalt en daar buiten de top drie valt, dan hoeft het nog niet einde verhaal te zijn. De nummer vier van de ranglijst strijdt namelijk in een play-off tegen een land van een ander continent.

Bondcoach Dean Gorré heeft bij Suriname voor het eerst de beschikking over een aantal in Nederland opgeleide spelers, onder wie Ryan Donk, Kelvin Leerdam en Diego Biseswar. Foto: ANP

Selectie Curaçao Keepers: Eloy Room, Tyrick Bodak, Zeus de la Paz

Verdedigers: Cuco Martina, Juriën Gaari, Suently Alberto, Shermar Martina, Roshon van Eijma, Michaël Maria

Middenvelders: Jeremy de Nooijer, Juninho Bacuna, Vurnon Anita, Leandro Bacuna, Kenji Gorré, Roly Bonevacia, Shermaine Martina

Aanvallers: Rangelo Janga, Gevaro Nepomuceno, Anthony van den Hurk, Jeremy Antonisse, Elson Hooi, Charlison Benschop, Jarchinio Antonia, Rigino Cicilia

Bondscoach: Guus Hiddink