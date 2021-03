Gareth Bale is van plan volgend seizoen terug te keren naar Real Madrid en daar het laatste jaar van zijn contract uit te dienen. De 31-jarige aanvaller speelt deze jaargang op huurbasis bij Tottenham Hotspur.

"De voornaamste reden om naar de 'Spurs' te komen was dat ik wilde voetballen en me in vorm wilde spelen voor het komende EK", zei de 31-jarige aanvoerder van Wales dinsdag in de aanloop naar de WK-kwalificatiewedstrijd tegen België van woensdag.

"Het plan was dan ook een jaar bij Tottenham te spelen en na het EK weer naar Spanje te gaan. Dan heb ik nog een contract van een jaar bij Real Madrid", aldus Bale, die de laatste weken weer een vaste waarde is in de ploeg van trainer José Mourinho.

De Welshman is in Madrid nooit uitgegroeid tot een publiekslieveling, hoewel hij veel prijzen heeft veroverd met Real en ruim honderd doelpunten voor de club heeft gemaakt. Aan het einde van vorig seizoen kreeg hij nog amper speeltijd van trainer Zinédine Zidane, die er geen geheim van maakte dat hij Bale liever zag vertrekken.

De vleugelspeler verhuisde in 2013 voor zo'n 100 miljoen euro van Tottenham Hotspur naar Real. Bale was daarmee een tijdje de duurste voetballer ter wereld. Hij won met de 'Koninklijke' onder meer twee landstitels en vier keer de Champions League (in 2014, 2016, 2017 en 2018). Bale was trefzeker in de finales van 2014 en 2018.

Voor de gebruikers van de app: tik op de video om de uitspraken van Gareth Bale te beluisteren.