Frank de Boer hoopt nog altijd dat Oranje-captain Virgil van Dijk op tijd fit is voor het EK, maar hij rekent er niet op. De verdediger van Liverpool scheurde in oktober een kruisband in zijn knie af en heeft nog minimaal twee maanden nodig voor zijn herstel.

"Het herstel van Virgil verloopt voorspoedig. Hij is op de goede weg, maar alles wat hij dit seizoen nog bij Liverpool en eventueel bij ons kan spelen, is een bonus. Ik reken op dit moment niet op hem", aldus De Boer dinsdag op de persconferentie van Oranje in Zeist. "Het zou fantastisch zijn als hij erbij is op het EK, maar hij moet zich er zelf ook goed bij voelen."

Twee weken geleden was Liverpool-trainer Jürgen Klopp stelliger. De Duitser zei dat het zo goed als zeker was dat de 29-jarige Van Dijk het EK mist.

De Boer begrijpt de woorden van Klopp. "Als ik trainer of vertegenwoordiger van Liverpool was, dan snap ik dat je dat standpunt inneemt. Je wil geen druk bij Virgil leggen. Dat zouden wij ook niet doen."

158 De Boer: 'Hopen dat we verandering kunnen aanbrengen in Qatar'

'Het is altijd kielekiele geweest'

De Boer had onlangs contact met Van Dijk. Volgens de bondscoach verloopt het herstel van de 38-voudig international volgens plan, maar is het de vraag of dat genoeg is. "Het is altijd kielekiele geweest. Hij gaat nu het veld weer op en dan heeft hij nog acht weken nodig. Maar bij elk tegenslagje komen er al snel twee weken bij."

De vraag is ook of het verstandig is om zonder wedstrijdminuten bij Liverpool in mei aan te sluiten bij Oranje in de voorbereiding op het EK, dat op 11 juni begint. Én de vraag is of de regerend Premier League-kampioen dat goed vindt.

"Ik kan me voorstellen dat ze dan bij Liverpool zeggen: leuk en aardig Virgil, maar richt je maar op volgend seizoen", aldus De Boer. "En dan gaat het er ook om of hij er zelf vertrouwen in heeft om toch een EK te spelen. Het is afwachten."

Zonder Van Dijk begint Oranje woensdag aan de kwalificatiereeks voor het WK 2022 in Qatar. De ploeg van De Boer speelt om 18.00 uur in Istanboel tegen Turkije en daarna volgen interlands tegen Letland (zaterdag) en Gibraltar (dinsdag).