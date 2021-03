Ryan Koolwijk kan deze interlandperiode nog niet debuteren voor Suriname, dat de kwalificatiereeks voor het WK 2022 woensdag begint. De ervaren middenvelder is vanwege een positieve coronatest niet beschikbaar voor bondscoach Dean Gorré.

De 35-jarige Koolwijk moest vanwege de besmetting al twee competitieduels van Almere City aan zich voorbij laten gaan. De club uit de Keuken Kampioen Divisie meldt dat "zijn waarden" nog steeds niet goed zijn, maar dat de aanvoerder zich verder goed voelt.

Sinds eind vorig jaar is het voor Nederlandse spelers met Surinaamse roots mogelijk voor Suriname uit te komen zonder dat ze hun Nederlandse paspoort hoeven in te leveren.

Onder anderen Warner Hahn, Damil Dankerlui, Ryan Donk en Ramon Leeuwin kregen net als Koolwijk een uitnodiging. In totaal zijn elf Nederlandse spelers met Surinaamse roots in de voorselectie opgenomen voor de komende WK-kwalificatieduels.

Suriname neemt het in de WK-kwalificatie van de CONCACAF (bond voor Noord- en Midden-Amerika en de Caraïben) in groep B op tegen Canada, Bermuda, de Kaaimaneilanden en Aruba. De ploeg van Gorré begint woensdagavond met een thuiswedstrijd tegen de Kaaimaneilanden en zondag volgt een duel met Aruba in het Amerikaanse Bradenton.

De winnaar van de groep is nog niet zeker van het WK, maar wacht daarna nog minstens twee kwalificatieronden. Suriname plaatste zich in het verleden nog nooit voor het mondiale eindtoernooi.