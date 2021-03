Frank de Boer heeft begrip voor de commotie die is ontstaan over het passeren van Wout Weghorst voor de komende WK-kwalificatieduels van Oranje. De topscorer van VfL Wolfsburg is dit seizoen op dreef, maar de voorkeur van de bondscoach gaat uit naar Luuk de Jong.

"Het is een heel delicate kwestie die ook voor mij heel moeilijk is. Wout doet het fantastisch, maar Luuk heeft het ook heel goed gedaan bij Oranje", zei De Boer dinsdag op zijn persconferentie in de aanloop naar het uitduel met Turkije van woensdag.

"Sommige spelers zijn iets meer multifunctioneel en Luuk en Wout zijn dezelfde types in mijn ogen. We zitten momenteel in een heel korte periode met weinig rustdagen. Daarom heb ik voor Luuk gekozen."

De 28-jarige Weghorst maakte dit seizoen in de Bundesliga al zeventien treffers voor Wolfsburg, terwijl De Jong niet verzekerd is van een basisplek bij Sevilla. De 32-voudig international staat vooralsnog op vier doelpunten in La Liga.

Luuk de Jong kreeg van bondscoach Frank de Boer de voorkeur boven Wout Weghorst. Luuk de Jong kreeg van bondscoach Frank de Boer de voorkeur boven Wout Weghorst. Foto: Pro Shots

'Wout klopt verschrikkelijk hard op de deur'

De Boer bracht viervoudig international Weghorst de vervelende boodschap telefonisch over. "Ik zei tegen hem dat het verreweg mijn moeilijkste beslissing was. Hij was zeker niet blij, laat dat duidelijk zijn. Dat is ook normaal. Maar hij gaat op dezelfde manier door."

Weghorst uitte zijn frustraties zaterdag door na zijn doelpunt tegen Werder Bremen (1-2-winst) een 'leeuwengebaar' te maken bij het juichen. Toch benadrukt De Boer dat de afwezigheid van de spits deze week niet betekent dat hij geen serieuze kans meer maakt om komende zomer mee te gaan naar het EK.

"Ik waardeer Wout zeer en we blijven hem volgen. Hij klopt verschrikkelijk hard op de deur. Er zitten zelfs al een paar gaten in", besloot de bondscoach.

Het Nederlands elftal begint de kwalificatiereeks voor het WK 2022 in Qatar woensdag met een uitwedstrijd tegen Turkije in Istanboel (aftrap 18.00 uur). Oranje speelt zaterdag in de Johan Cruijff ArenA tegen Letland en dinsdag 30 maart wacht een uitduel met Gibraltar. Noorwegen en Montenegro zijn de andere poulegenoten.

158 De Boer: 'Hopen dat we verandering kunnen aanbrengen in Qatar'

Bekijk het programma in de WK-kwalificatie