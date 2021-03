Bondscoach Frank de Boer en de spelers van het Nederlands elftal zijn niet van plan om het WK in Qatar te boycotten. De trainer en voetballers willen net als de KNVB voor verandering zorgen door aandacht te schenken aan de mensenrechtenschendingen in het gastland.

"Het is terecht dat de vraag gesteld wordt of we daar wel moeten voetballen", zei De Boer dinsdag in een verklaring aan het begin van zijn persconferentie in Zeist. "Maar wij kiezen ervoor om wel te gaan als we ons kwalificeren. We willen voor verandering zorgen door veel aandacht te besteden aan dit onderwerp."

Het WK in Qatar is al sinds de toewijzing in 2010 omstreden. De Britse krant The Guardian becijferde een maand geleden dat er tussen 2010 en 2020 ruim 6.750 arbeiders uit India, Nepal, Bangladesh, Pakistan en Sri Lanka om het leven zijn gekomen in Qatar, onder meer bij werkzaamheden aan de acht WK-stadions.

"We weten allemaal wat daar gebeurt en dat raakt iedereen", aldus De Boer. "Iedereen heeft recht op een mening over wat we moeten doen, maar wij staan op dit moment hiervoor. Laten we hopen dat we samen met de KNVB en met andere bonden verandering in de situatie kunnen aanbrengen."

De Boer sloot zijn actieve carrière tussen 2004 en 2006 af in Qatar. "Ik had me toen niet zo verdiept in het land. Maar ik heb daar toen ook dingen gezien waar ik vraagtekens bij zette. Zo moest ik mijn paspoort inleveren."

Georginio Wijnaldum is de aanvoerder van Oranje, bij afwezigheid van Virgil van Dijk.

Wijnaldum: 'We moeten gaan om grotere impact te hebben'

Oranje-aanvoerder Georginio Wijnaldum zei dat hij en veel andere spelers zich lange tijd niet bewust waren van de situatie in Qatar. "Ik hoorde de verhalen pas echt toen wij daar in 2019 met Liverpool het WK voor clubs gingen spelen. "

"We hebben er nu natuurlijk wel over gesproken, ook met de KNVB en Amnesty International, en we zijn van mening dat we moeten gaan om een grotere impact te hebben. Wij hebben er ook niet voor gekozen dat het WK in Qatar is."

Wijnaldum kwam aan het einde van de persconferentie nog even terug op de vraag wat voor concreet statement de spelers kunnen maken tegen de mensenrechtenschendingen in Qatar. Daarbij werd gewezen naar het gebaar tegen racisme dat Wijnaldum en Frenkie de Jong eind 2019 maakten in het thuisduel met Estland

"Eigenlijk zeg je dus: je mag niet voor jezelf opkomen als iemand racistisch is, want je gaat wel voetballen in Qatar", zei de middenvelder. "Het is niet te vergelijken."

KNVB is niet voor een boycot

Amnesty International deed maandag een oproep aan de KNVB en bondscoach en spelers van het Nederlands elftal om de druk op de FIFA en Qatar op te voeren, zodat er een einde komt aan het misbruik van de migrantenarbeiders in Qatar. De mensenrechtenorganisatie denkt dat een boycot weinig zal doen om de arbeiders te helpen.

De KNVB herhaalde een paar weken geleden in een reactie op het artikel in The Guardian dat de bond nooit voorstander is geweest van een WK in Qatar. Een boycot van het toernooi ziet de KNVB echter niet zitten.

Het Nederlands elftal begint de WK-kwalificatie woensdag met een uitduel met Turkije (aftrap om 18.00 uur). Zaterdag komt Letland op bezoek in de Johan Cruijff ArenA (aftrap om 18.00 uur) en volgende week dinsdag speelt Oranje in Gibraltar (aftrap om 20.45 uur).