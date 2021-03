De supportersvereniging van Feyenoord haalt de duizenden spandoeken die al weken in De Kuip hangen binnenkort weg, meldt Rijnmond dinsdag. De KNVB wil dat het stadion 'neutraal' is als Ajax en Vitesse daar volgende maand de bekerfinale spelen.

Vanwege de coronacrisis mag er al bijna het hele Eredivisie-seizoen geen publiek aanwezig zijn bij wedstrijden. Daarom startten supportersverenigingen FSV De Feijenoorder en FRFC1908 in november een actie om de lege stoeltjes te bedekken met spandoeken, met daarop steunbetuigingen voor het elftal.

De laatste weken was er veel te doen om de spandoeken, omdat Ajax en Vitesse op zondag 19 april in De Kuip de bekerfinale spelen. De Amsterdammers lieten weten zelf een sfeeractie te willen organiseren. Na overleg tussen de KNVB en Feyenoord is besloten om de sfeeractie stop te zetten.

"Het is eigenlijk al anderhalve maand bekend", zegt Jeroen van FRFC1908 tegen Rijnmond. "De doeken gaan weg, zodat met de bekerfinale beide supportersgroepen ook een sfeeractie kunnen doen om hun club te steunen. Het stadion moet schoon worden opgeleverd."

De doeken hoeven niet op stel en sprong weggehaald te worden. Tijdens de thuiswedstrijd van Feyenoord tegen Fortuna Sittard op zondag 4 april zijn de spandoeken voor het laatst op de tribune te zien.

De finale tussen Ajax en Vitesse begint zondag 18 april om 18.00 uur. Feyenoord speelt de resterende thuiswedstrijden van het seizoen tegen Vitesse (25 april), Ajax (9 mei) en RKC Waalwijk (16 mei) weer in een volledig leeg stadion.

De Kuip hing sinds begin dit jaar vol met spandoeken. Foto: Pro Shots

