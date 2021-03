Voor Perr Schuurs is het uitstapje naar Jong Oranje deze week geen straf. De 21-jarige centrale verdediger is zijn basisplek bij Ajax kwijt, maar wil desondanks een van de leiders van Jong Oranje zijn op het EK onder 21.

Schuurs brak dit seizoen door bij Ajax en was de eerste vier maanden van het seizoen basisspeler. Na het thuisduel met PSV (2-2) in januari raakte de oud-speler van Fortuna Sittard zijn plek echter kwijt.

"Ik ben nu vaker teleurgesteld of boos dan tijdens de eerste seizoenshelft. Maar ik ben wel iemand die positief is en op die manier denkt dat je je plek terugkrijgt", aldus Schuurs, die zijn plek bij Ajax moest afstaan aan Jurriën Timber.

"Je moet soms accepteren welke rol de trainer je geeft. Voor die keuzes heb ik begrip. Jurriën heeft het goed gedaan en die lijn ook doorgetrokken. Ik heb daarna toch nog wel redelijk veel gespeeld en ik val bijna elke wedstrijd in."

Schuurs verlengde onlangs zijn contract bij Ajax nog tot medio 2025. "Ik vind ook zeker niet dat ik niet goed genoeg ben. Het eerste half jaar ging alles zoals gehoopt en werd ik beloond met een nieuw contract. Daarna maakte de trainer andere keuzes en hij legt mij ook uit waarom", zegt hij.

"Daar heb je bij een club als Ajax mee te maken, met concurrentie. Iedereen heeft een mening, dat is hier natuurlijk meer dan bij veel andere clubs. Ik ben blij dat ik mijn contract heb verlengd."

Perr Schuurs moet Jurriën Timber momenteel voor zich dulden bij Ajax. Foto: Pro Shots

'We moeten ver kunnen komen met Jong Oranje'

Schuurs vertelde in augustus, in de aanloop naar het nieuwe seizoen, veel te leren van Winston Bogarde. De assistent van trainer Erik ten Hag was zelf ook verdediger en wil van Schuurs vooral een meedogenlozere voetballer maken.

"We blijven bezig met de dingen die beter moeten. Nu ik wat minder speel, heb ik daar wat meer tijd voor. Dat is het positieve ervan", aldus Schuurs, die onder bondscoach Erwin van de Looi normaal gesproken wél zeker is van zijn plek en tijdens het EK dus op een basisplaats lijkt te kunnen rekenen.

"Hier hebben we twee jaar lang naartoe gewerkt. Ik heb in de kwalificatie vrijwel alles gespeeld. Eén keertje niet omdat ik toen was opgeroepen voor het Nederlands elftal. Ik zit al lang bij Jong Oranje en denk wel dat ik belangrijk ben, een van de leiders van het team. We hebben een goede selectie, we moeten op het EK ver kunnen komen."

Het EK onder 21 begint voor Jong Oranje woensdag om 21.00 uur met een wedstrijd tegen de generatiegenoten van Roemenië. Duitsland en Hongarije zijn de andere tegenstanders in de poule. Na de groepsfase gaat het toernooi eind mei pas weer verder.