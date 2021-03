Peter Bosz is dinsdag ontslagen door Bayer Leverkusen. De Nederlandse trainer wordt verantwoordelijk gehouden voor de slechte resultaten van de afgelopen drie maanden.

Bayer Leverkusen was half december nog de koploper van de Bundesliga, maar na de winterstop presteerde de ploeg van Bosz dramatisch.

'Die Werkself' won dit kalenderjaar slechts drie van zijn dertien competitieduels en is afgezakt naar de zesde plek op de ranglijst, op 21 punten van nummer één Bayern München. Een Europees ticket staat daardoor serieus op de tocht.

Bayer werd bovendien in de zestiende finales van de Europa League uitgeschakeld door het Zwitserse Young Boys en verloor in de achtste finales van de Duitse beker van Rot-Weiss Essen, dat uitkomt op het vierde niveau.

"Door de ontwikkelingen van de afgelopen weken zijn we tot de conclusie gekomen dat een vertrek van Peter Bosz onvermijdelijk is, hoewel we veel waardering voor hem hebben", zegt technische baas Rudi Völler op de site van Bayer.

"De 3-0-nederlaag tegen Hertha BSC van afgelopen zondag was helaas kenmerkend voor het spel van het elftal. We bleven maar dezelfde fouten maken en het lukte niet om weer succesvol te worden."

Krüzen en Maas moeten ook vertrekken

De 57-jarige Bosz zat sinds december 2018 op de bank bij Bayer. De voormalige coach van De Graafschap, Heracles Almelo, Vitesse, Maccabi Tel Aviv, Ajax en Borussia Dortmund werd in zijn eerste seizoen vierde en vorig seizoen vijfde met zijn ploeg.

De Nederlandse assistent-coaches Hendrie Krüzen en Rob Maas en de fysiektrainer Terry Peters moeten net als Bosz vertrekken bij Bayer.

Hannes Wolf is de rest van het seizoen de hoofdcoach in Leverkusen. De 39-jarige Duitser was eerder trainer van VfB Stuttgart, Hamburger SV en KRC Genk. Sinds vorig jaar was hij de bondscoach van Duitsland onder 18. De ervaren clubman Peter Hermann (69) is aangesteld als de assistent van Wolf.

