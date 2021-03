Justin Bijlow weet nog niet of hij de eerste doelman is van Jong Oranje tijdens de groepsfase van het EK onder 21. Hij is bij Feyenoord mede door veelvuldig blessureleed zijn basisplaats kwijtgeraakt en hoopt zich de komende week in Hongarije te kunnen revancheren.

"Het is goed om even ergens anders te zijn, even de gedachten op iets anders. Ik ben heel graag bij Feyenoord, maar er staat nu een EK voor de deur en dat is ook heel mooi", zei Bijlow maandag in Zeist, waar de spelers aan de voorbereiding op de Europese titelstrijd begonnen.

De 23-jarige Bijlow moest in de laatste twee wedstrijden van Feyenoord, tegen PSV (1-1) en FC Emmen (1-1), zijn plek onder de lat afstaan aan Nick Marsman. Die maakte een sterke indruk toen Bijlow eerder dit seizoen door een teen- en knieblessure uit de roulatie was.

"Daar word ik wel gek van. Ik wil gewoon een seizoen lang keepen en laten zien wat ik kan. Dat wordt steeds onderbroken, maar ik ga ervan uit dat het niet nog een keer gaat gebeuren", aldus Bijlow, die het er niet mee eens is als mensen hem blessuregevoelig noemen.

"Ik weet dat het anders zit. Het zijn ongelukkige dingen, geen spierblessures. In de warming-up voor het thuisduel met FC Groningen zette ik een stap en scheurde ik op drie plekken iets in mijn teen. Tja, daar kan je weinig aan doen. Ik voel me nu fit en dat is het belangrijkste."

Justin Bijlow, Maarten Paes en Kjell Scherpen voeren overleg op de training van Jong Oranje. Justin Bijlow, Maarten Paes en Kjell Scherpen voeren overleg op de training van Jong Oranje. Foto: ANP

'Ik ga nergens van uit'

Bijlow heeft bij Jong Oranje concurrentie van Kjell Scherpen en Maarten Paes. Hij lijkt een streepje voor te hebben op hen, aangezien hij de meeste wedstrijden in de kwalificatiereeks keepte en Scherpen en Paes alleen af en toe in actie komen voor de beloftenploegen van respectievelijk Ajax en FC Utrecht.

"Als ik veel had gespeeld bij Feyenoord, dan was ik wel zeker van mijn zaak geweest", vertelt Bijlow. "Maar dat heb ik een tijd lang niet gedaan, dus ik moet het op de trainingen laten zien en dan maakt de bondscoach de keuze. Ik heb op dit moment geen idee wie de nummer één wordt. Ik ga nergens van uit."

Ook bij Feyenoord is het nog onduidelijk wie de vaste doelman tot het einde van het seizoen is. Trainer Dick Advocaat heeft zowel Marsman, die over een aflopend contract beschikt, als Bijlow, die gezien zijn leeftijd de meeste transferwaarde vertegenwoordigt, geen garanties gegeven.

"Er is nog niets gezegd over wat er in het restant van dit seizoen gebeurt. Ik heb voor het duel met Emmen met Advocaat gesproken. Dat was een goed gesprek. Hij vertelde dat alle wedstrijden en trainingen bij Jong Oranje goed voor me zullen zijn. Ja, hij zei dat ik ga spelen in Hongarije. Daar hoop ik dan maar op."

Jong Oranje opent de groepsfase van het EK woensdag tegen Roemenië en daarna volgen duels met Duitsland en Hongarije. De nummers één en twee van elke poule plaatsen zich voor de kwartfinales, die samen met de halve finales en de finale van 31 mei tot en met 6 juni worden afgewerkt.