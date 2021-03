De Duitse invloed bij Vitesse wordt verder uitgebreid. De 32-jarige Daniel Ebbert gaat in Arnhem als hoofdscout aan de slag en heeft maandag een contract tot medio 2023 ondertekend in stadion GelreDome.

Met hoofdtrainer Thomas Letsch en technisch directeur Johannes Spors worden bij Vitesse al twee belangrijke functies door Duiters ingevuld. Hoofdscout Ebbert, die overkomt van SV Wehen Wiesbaden, gaat per 1 april aan de slag.

"We hebben zorgvuldig verschillende kandidaten doorgenomen en gesproken. Daniel bleek de beste kandidaat en we zijn blij dat hij deze uitdaging met beide handen aangrijpt", legt Spors op de site van Vitesse uit.

"Hij is modern en innovatief in zijn werk- en denkwijze. Ook onderschrijft hij onze voetbalfilosofie. Met zijn opgedane aantoonbare ervaring en kwaliteit is Daniel een welkome versterking voor onze scoutingsafdeling."

Ebbert: "Ik heb waanzinnig veel zin om deel uit te gaan maken van Vitesse. Ik ben erg onder de indruk geraakt van de voetbalvisie en -filosofie die in korte tijd is uitgewerkt binnen de club. Samen met mijn scoutingsteam wil ik een bijdrage leveren aan de prestaties."

Onder trainer Letsch is Vitesse bezig aan een sterk seizoen. De Arnhemmers bezetten na 27 Eredivisie-speelrondes de vierde plek achter Ajax, PSV en AZ en staan in de finale van de TOTO KNVB Beker, waarin Ajax de tegenstander is.

