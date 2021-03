Het Nederlands elftal heeft maandagavond de eerste training afgewerkt in de aanloop naar de start van de kwalificatiereeks voor het WK van 2022. Alle 24 opgeroepen spelers waren fit en present in Zeist.

De spelers, onder wie debutant Jeremiah St. Juste, werden bij aankomst tweemaal op het coronavirus getest. Voor de reis van dinsdag naar Istanboel voor de eerste wedstrijd van de kwalificatiereeks tegen Turkije is een PCR-test nodig en voor de training werd een sneltest afgenomen.

De selectie van Frank de Boer werkt dinsdag om 11.00 uur een tweede training af in Zeist, waarna om 12.30 uur een persmoment volgt met de bondscoach. Later in de middag wordt naar Turkije gevlogen.

Oranje speelt woensdag in Istanboel tegen Turkije, waarna ook nog wedstrijden tegen Letland (zaterdag in Amsterdam) en Gibraltar (volgende week dinsdag in Gibraltar) volgen. Noorwegen en Montenegro zijn de andere landen in de WK-kwalificatiepoule.

De wedstrijd tegen Turkije begint woensdag om 18.00 uur. De tien groepswinnaars van de WK-kwalificatie plaatsen zich rechtstreeks voor het eindtoernooi in het omstreden Qatar.

Met Jeremiah St. Juste telt de selectie van Oranje één debutant.

Maarten Stekelenburg is er na jaren afwezigheid weer bij.

Ruud van Nistelrooij stond als assistent-bondscoach op het trainingsveld.

Bondscoach Frank de Boer stoomt zijn selectie klaar voor duels met Turkije, Letland en Gibraltar.