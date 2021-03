Alle speelsters van PSV Vrouwen en hun begeleiders zijn maandag uit voorzorg in quarantaine gegaan nadat drie speelsters positief waren getest op het coronavirus. Ze blijven vijf dagen thuis. De medische staf bekijkt de situatie vrijdag opnieuw.

In de aanloop naar de competitiewedstrijd van zondag tegen ADO Den Haag testte Joëlle Smits positief. Zonder de 21-jarige topscorer van de Vrouwen Eredivisie kwam koploper PSV niet verder dan een gelijkspel (1-1).

Maandag bleek dat ook Janou Levels (20) en Dana Foederer (18) besmet zijn met het coronavirus. Uit voorzorg heeft PSV daarom besloten om alle speelsters en stafleden tot het einde van deze week in quarantaine te laten gaan.

Voor PSV staat zondag de topper tegen FC Twente op het programma. De Eindhovense ploeg heeft aan kop van de ranglijst twee punten voorsprong op de achtervolger uit Enschede.

In augustus vorig jaar moesten de volledige selectie en staf van PSV Vrouwen in de aanloop naar de competitiestart ook al in quarantaine vanwege een aantal coronabesmettingen. Ze konden de training toen vrij snel weer hervatten.