Teun Koopmeiners heeft aan enkele ploeggenoten bij Jong Oranje wat uitleg moeten geven over zijn uitspraak dat hij teleurgesteld is dat hij niet is opgeroepen voor het Nederlands elftal. De middenvelder van AZ benadrukt dat dit niet ten koste gaat van Jong Oranje, dat komende week meedoet aan het EK onder 21.

Koopmeiners zei zondag na de topper in de Eredivisie tussen AZ en PSV (2-0) tegen ESPN ervan te balen dat hij de start van de kwalificatiereeks voor het WK van 2022 in Qatar moet missen met het grote Oranje, dat het tegelijkertijd met de groepsfase van het EK onder 21 opneemt tegen Turkije, Letland en Gibraltar.

"Er werden wat vragen over gesteld bij binnenkomst hier in Zeist en dat is op zich logisch", aldus Koopmeiners maandag tegen NU.nl. "Alleen zit ik hier totaal niet met een vervelend gevoel. Ik vond het belangrijk om voor deze week te zeggen hoe ik erin sta. Dat heb ik bewust voor de camera gedaan, zodat het met de juiste nuance zou overkomen."

Koopmeiners belde vorige week met bondscoach Erwin van de Looi toen bekend werd dat hij met Jong Oranje meegaat naar het EK. Van de Looi en collega-bondscoach Frank de Boer zijn van mening dat het voor de ontwikkeling van de AZ-aanvoerder, die tot dusver één interland speelde voor Oranje, goed is dat hij wedstrijden op een eindtoernooi gaat spelen.

"Dat was een beslissing waar ik niet heel positief tegenaan keek", vertelt Koopmeiners. "Erwin had alle begrip voor me. We hoefden niet per se iets uit te spreken, want er was geen issue, maar we wilden het er gewoon even over hebben voor de start van het EK. Het zou ook raar zijn geweest als ik niet teleurgesteld was geweest dat ik niet mee mocht met het Nederlands elftal."

Teun Koopmeiners deelt handtekeningen uit aan enkele fans. Teun Koopmeiners deelt handtekeningen uit aan enkele fans. Foto: Pro Shots

'Ik denk na over een transfer'

Koopmeiners hoopt zijn uitstekende vorm van dit seizoen bij AZ door te trekken op het EK. De 23-jarige controleur is de clubtopscorer van de Alkmaarders met zeventien doelpunten in alle competities, waarvan vijftien in de Eredivisie, en ziet daardoor de belangstelling van buitenlandse club alsmaar toenemen.

"Je weet hoe het werkt in de voetbalwereld. Als je veel scoort, staat de telefoon al helemaal roodgloeiend. Ik denk na over een transfer. Ik ga er in elk geval een mooie afsluiter van maken met AZ en in de zomer focus ik me op het Nederlands elftal. Ik zie wel wat er daarna gaat gebeuren", zegt hij.

"Ik ben ervan overtuigd dat ik de absolute top kan halen. Het maakt me niet uit of de buitenwacht het daar wel of niet mee eens is. Ik weet wat er momenteel op de achtergrond speelt, dus dat maakt het voor mezelf makkelijker om te denken wat ik kan bereiken."

Jong Oranje opent de groepsfase van het EK woensdag tegen Roemenië en daarna volgen duels met Roemenië (zaterdag) en Hongarije (volgende week dinsdag). De nummers één en twee van elke poule plaatsen zich voor de kwartfinales, die samen met de halve finales en de finale van 31 mei tot en met 6 juni in Hongarije worden afgewerkt.