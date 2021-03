Sven Botman is maandag gewoon met Jong Oranje afgereisd naar Hongarije voor de groepsfase van het EK onder 21. De verdediger van Lille OSC is fit bevonden, nadat hij zondag geblesseerd was uitgevallen.

Botman moest zich in de thuiswedstrijd tegen Nîmes Olympique (1-2-nederlaag) een kwartier voor tijd laten vervangen wegens spierklachten. Lille-trainer Christophe Galtier vreesde voor een serieuze blessure voor Botman.

De schade blijkt echter mee te vallen. Botman meldde zich maandag net als zijn ploeggenoten van Jong Oranje in Zeist en bleek na onderzoek voldoende te zijn hersteld om deel uit te blijven maken van de selectie.

Dat is een meevaller voor Jong Oranje-bondscoach Erwin van de Looi, die in de persoon van Jurriën Timber (ziek) van Ajax al een verdediger moet missen. Hij riep Lutsharel Geertruida van Feyenoord zondag op als vervanger van Timber.

Jong Oranje speelt woensdag in Boedapest al de eerste groepswedstrijd tegen Roemenië. Daarna volgen duels met Duitsland (zaterdag in Székesfehérvár) en Hongarije (volgende week dinsdag in Székesfehérvár).

Het EK is in twee fases verdeeld. De nummers één en twee van iedere poule gaan door naar de kwartfinales, die samen met de halve finales en de finale van 31 mei tot en met 6 juni op het programma staan in Hongarije.