Westerlo-aanvaller Tuur Dierckx is veroordeeld tot een maand cel wegens het organiseren van een lockdownfeestje in zijn appartement. De 25-jarige Belg moet ook een boete van 800 euro betalen.

Zijn veertien gasten, onder wie vier profvoetballers die net als Dierckx op het tweede niveau spelen, kregen boetes tussen de 400 en 600 euro opgelegd.

De politie kwam op 13 december rond 4.30 uur aan bij een appartement in de Antwerpse binnenstad na een melding over geluidsoverlast. Er was een feestje met vijftien aanwezigen aan de gang. Bewoner Dierckx stond de agenten te woord en gaf meteen toe dat hij in de fout was gegaan. Eén gast zou onbeleefd zijn geweest naar de agenten.

De advocaten van de spelers vroegen de rechtbank mild te zijn. Voetballers zitten in een bubbel met andere spelers, de trainers en de staf, waardoor ze niet meer de ernst van de pandemie en de noodzaak om hun contacten te beperken zien, meenden ze.

Volgens de rechtbank was er bij de feestvierders weinig sprake van spijt; toen ze het appartement moesten verlaten, werd er nog geknuffeld, gekust en handen geschud.

Na zijn lockdownfeestje liep Dierckx een dag mee op de corona-afdeling van een ziekenhuis in Geel.