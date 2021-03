De BBC en Sky Sports gaan komend seizoen tientallen wedstrijden uit de Women's Super League (WSL) live uitzenden. De Engelse voetbalbond FA heeft een contract voor drie jaar gesloten met de twee grote netwerken.

Het gaat in totaal om minimaal 53 en maximaal 66 wedstrijden uit de Engelse vrouwencompetitie. De duels zijn tot nu toe alleen te volgen via online streams.

De uitzendrechten voor de WSL zijn nu als 'los' product verkocht aan de grote tv-netwerken. Dat zorgt ervoor dat de twaalf clubs uit de Super League hiervan rechtstreeks profiteren.

Een deel van de inkomsten gaat ook naar de clubs die een niveau lager spelen in het Women's Championship, met als doel de ontwikkeling van het voetbal in de lagere regionen te stimuleren.

"Deze overeenkomst zal de WSL transformeren", zegt FA-directeur Kelly Simmons. "Zichtbaarheid en investeringen zijn sleutelfactoren bij de groei van vrouwenvoetbal. We krijgen straks meer wedstrijden van vrouwen te zien dan ooit tevoren en daarmee wordt de waarde van de competitie onderstreept."

Vivianne Miedema is een van de vele Oranje-internationals die in Engeland spelen. Vivianne Miedema is een van de vele Oranje-internationals die in Engeland spelen. Foto: Pro Shots

Vrouwenploeg United speelt voor het eerst op Old Trafford

De televisiedeal is een nieuwe opsteker voor de ontwikkeling van het vrouwenvoetbal in Engeland, waar volgend jaar het EK wordt gehouden. Sarina Wiegman, de huidige bondscoach van Oranje, is dan de bondscoach van de Engelse ploeg.

Nederland is met veel internationals vertegenwoordigd in de Engelse competitie. Zo komen Vivianne Miedema, Daniëlle van de Donk en Jill Roord uit voor Arsenal en draagt Jackie Groenen het shirt van Manchester United.

Groenen speelt zaterdag in de competitie met haar ploeg tegen West Ham United en die wedstrijd wordt op Old Trafford gespeeld. Het is voor het eerst dat de vrouwenploeg van United in het 'Theatre of Dreams' mag uitkomen.