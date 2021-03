Feyenoord houdt Marcos Senesi tijdens de interlandperiode in Rotterdam. De 23-jarige verdediger was opgeroepen voor het olympisch elftal van Argentinië, dat twee oefeninterlands speelt in en tegen Japan.

Feyenoord ziet het vanwege de coronaproblematiek en quarantaineplicht niet zitten om Senesi naar Azië te laten afreizen.

Senesi zou in eerste instantie naar het A-elftal van Argentinië gaan, maar de WK-kwalificatiewedstrijden die in Zuid-Amerika voor eind maart op het programma stonden zijn afgelast. Vanwege alle reisrestricties zouden de Zuid-Amerikaanse landen amper kunnen beschikken over hun internationals die in Europa spelen.

De Argentijnse bond hoopte dat Senesi dan wel mee zou gaan naar Japan. Aangezien het om oefeninterlands gaat, besloot Feyenoord de verdediger thuis te houden. Argentinië doet komende zomer mee aan het voetbaltoernooi op de Olympische Spelen van Tokio.

Trainer Dick Advocaat van Feyenoord ziet deze week zeven internationals uitvliegen: Steven Berghuis (Nederlands elftal), Justin Bijlow, Tyrell Malacia, Lutsharel Geertruida (EK met Jong Oranje), Orkun Kökçü (Turkije), Uros Spajic (Servië) en Róbert Bozeník (Slowakije).

De Colombiaanse aanvaller Luis Sinisterra blijft net als Senesi in Rotterdam. Sinisterra was in eerste instantie opgeroepen voor de A-ploeg van zijn land.