Juventus lijkt door de 0-1-nederlaag tegen laagvlieger Benevento voor het eerst sinds 2011 naast de landstitel te grijpen, maar trainer Andrea Pirlo heeft de hoop op de scudetto nog niet opgegeven. De Italiaan denkt dat het gat van tien punten met koploper Internazionale nog te overbruggen is.

"We moeten blijven geloven in de titel en mee blijven doen bovenin. Ons doel is niet veranderd", benadrukte Pirlo na de zeperd in eigen huis bij Sky Italia. "Wat wel moet veranderen, is onze mentaliteit. De spelers dragen een belangrijk shirt dat geëerd moet blijven worden."

Juventus hoopte tegen Benevento de vierde competitiezege op rij te boeken en enigszins in het spoor van Inter te blijven, maar de degradatiekandidaat bleef overeind in Turijn en zegevierde door een treffer van Adolfo Gaich vlak na rust.

"Helaas speelden we op elk vlak een slechte wedstrijd", baalde de 41-jarige Pirlo, die bezig is aan zijn eerste seizoen als trainer van Juventus. "We wilden deze wedstrijd juist goed voor de dag komen, maar gaven niet genoeg druk en de instelling van de ploeg was ook niet goed genoeg."

De nederlaag tegen Benevento is een nieuwe domper voor de ploeg van Matthijs de Ligt, die onlangs door FC Porto werd uitgeschakeld in de achtste finales van de Champions League. De Coppa Italia - Juventus speelt in mei de finale tegen Atalanta - lijkt de enige kans voor de 'Oude Dame' om dit seizoen een prijs te pakken.

De druk op Pirlo neemt verder toe nu Juventus na negen kampioenschappen op rij naast de titel lijkt te grijpen, maar hij wilde verder weinig over zijn positie kwijt. "Ik ga niks over mezelf zeggen. Er zijn al zoveel mensen die mij in de media beoordelen, dus dat laat ik aan hen over."

Cristiano Ronaldo druipt af na de pijnlijke nederlaag van Juventus. Cristiano Ronaldo druipt af na de pijnlijke nederlaag van Juventus. Foto: Pro Shots

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Serie A