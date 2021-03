Peter Bosz verwacht ondanks de reeks teleurstellende resultaten van Bayer Leverkusen te mogen aanblijven als trainer. De 'Werkself' leed zondag een pijnlijke 3-0-nederlaag bij degradatiekandidaat Hertha BSC en ziet een Champions League-ticket uit zicht verdwijnen.

"Ik ben heel erg teleurgesteld", zei Bosz na de afgang in Berlijn op zijn persconferentie. "Als je in het voetbal wedstrijden wil winnen, moet je scoren en doelpunten zien te voorkomen. Dat hebben we allebei niet goed gedaan. Het hele team heeft verzaakt."

Van de laatste acht officiële wedstrijden wist Leverkusen er slechts één te winnen. De ploeg van Bosz werd door twee nederlagen tegen Young Boys op pijnlijke wijze uitgeschakeld in de Europa League. In de Bundesliga bleken Hertha BSC, degradatiekandidaat Arminia Bielefeld en SC Freiburg verrassend te sterk.

De druk op Bosz neemt snel toe, al lijkt de Nederlander zich nog geen grote zorgen te maken. Toen een journalist tijdens de persconferentie vroeg of hij in de volgende wedstrijd tegen hekkensluiter Schalke 04 nog altijd op de bank zit, antwoordde Bosz resoluut: "Ja." Hij ging daarbij niet verder in op zijn positie.

De wedstrijd tegen Schalke staat vanwege de interlandperiode pas 3 april op het programma. "Normaal gesproken vind ik het vervelend om mijn spelers voor zo'n lange tijd niet te zien, maar nu denk ik dat de interlandperiode op een juist moment komt. Bij terugkomst brengen ze misschien de frisheid mee die ze hebben opgedaan bij het nationale elftal", aldus Bosz.

In de resterende acht competitieduels van het seizoen moet Leverkusen zeven punten zien goed te maken op nummer vier Eintracht Frankfurt. Alleen de bovenste vier ploegen plaatsen zich namelijk voor de groepsfase van de Champions League. Nummer vijf Borussia Dortmund heeft op dit moment drie punten meer dan Leverkusen.

