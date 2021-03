Ajax zette zondagavond door de klinkende overwinning op ADO Den Haag (5-0) een grote stap naar de 35e landstitel, tot grote tevredenheid van Erik ten Hag. De trainer hamert er wel op dat de belangrijkste wedstrijden van het seizoen nog moeten komen.

"Er is geen tijd om tijdens de interlandperiode gas terug te nemen, want we gaan straks weer verder met het moordende schema. In de kleedkamer zei ik net al: 'superapril' komt eraan, zorg dat je er klaar voor bent. We zullen iedereen nodig hebben", zei Ten Hag na de wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA tegen ESPN.

Ajax hoopt in de komende maanden de kroon op een sterk seizoen te zetten. De Amsterdammers staan in de kwartfinales van de Europa League (met AS Roma als tegenstander), spelen op 18 april de finale van de TOTO KNVB Beker tegen Vitesse en het veroveren van de landstitel lijkt inmiddels een kwestie van tijd.

Het verschil met achtervolgers PSV en AZ is al opgelopen tot elf punten en Ajax heeft nog een inhaalduel met FC Utrecht in het vooruitzicht. De ploeg van Ten Hag is dit kalenderjaar bovendien nog altijd ongeslagen in alle competities. Ook tegen hekkensluiter ADO kwam de Eredivisie-koploper geen moment in de problemen.

"De tweede helft hadden we wel meer doelpunten kunnen en moeten maken", zei Ten Hag, die alleen Davy Klaassen na rust zag scoren na een ruststand van 4-0 in de ArenA. "Verder hebben we uitstekend gespeeld en nauwelijks iets toegelaten. Ik denk dat Maarten (Stekelenburg, red.) een relatief rustige avond heeft gehad."

Ondanks de eenzijdige wedstrijd vindt Ten Hag niet dat Ajax te weinig tegenstand heeft in de Eredivisie. "Het ligt aan ons dat de wedstrijd zo verloopt. Zo makkelijk is het niet. We speelden dominant en attractief voetbal en dat is wat we graag willen. ADO probeerde er alles aan te doen, maar wij waren een maatje te groot."

Davy Klaassen was de enige Ajacied die na rust tot scoren kwam tegen ADO Den Haag.

