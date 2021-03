Ronald Koeman had zich geen beter verjaardagscadeau kunnen wensen dan de 1-6-overwinning van FC Barcelona bij Real Sociedad. De Nederlandse coach, die zondag 58 kaarsjes uitblies, vindt dat zijn ploeg met de riante zege een statement heeft afgegeven in de titelstrijd.

"Het is ongelooflijk om tegen Real Sociedad zes keer te scoren. Het belangrijkste is dat we hebben laten zien wat we waard zijn. We geven alles om de resterende wedstrijden dit seizoen allemaal te winnen", zei Koeman na de riante overwinning tegen Spaanse media.

In de eerste seizoenshelft ontbrak het Barcelona vaak aan effectiviteit voorin, maar daar was zondag in San Sebastian geen sprake van. Door doelpunten van Sergiño Dest, Lionel Messi (ieder twee), de eveneens jarige Antoine Griezmann en Ousmane Dembélé wonnen de Catalanen de op papier zware uitwedstrijd met speels gemak.

"Ik had dit keer niks te klagen over effectiviteit", erkende Koeman. "Het is belangrijk dat de doelpunten niet alleen van Messi komen. Als meerdere spelers in staat zijn om te scoren, is het veel lastiger voor de tegenstander om ons te ontregelen."

Sergiño Dest scoorde twee keer tegen Real Sociedad, net als Lionel Messi.

'Mentaal en fysiek zijn we heel erg sterk'

Door de probleemloze overwinning mag Barcelona blijven hopen op de titel, die enkele maanden geleden nog ver uit zicht was. De ploeg van Koeman heeft vier punten minder dan koploper Atlético Madrid. Nummer drie Real Madrid staat op zes punten van de stadgenoot en is ook nog niet kansloos.

"Atlético is sterk, maar in zijn wedstrijd tegen Deportivo Alavés (1-0, red.) kon iedereen zien dat het niet zo eenvoudig is om een duel te winnen. We moeten ook niet vergeten dat Real Madrid nog in de race is", benadrukte Koeman.

"Het zal tot de laatste speelronde spannend blijven. Ik kan niet zeggen dat we vanaf nu geen wedstrijd meer gaan verliezen, maar het is duidelijk dat we op het juiste pad zijn. We zijn zowel mentaal als fysiek heel erg sterk."

