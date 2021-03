Devyne Rensch kan zijn geluk niet op met zijn eerste doelpunt voor Ajax. De rechtsback opende zondag de score in de met 5-0 gewonnen thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag, waarin hij ook twee assists gaf.

"Met een goal twee assists kan mijn avond niet beter", jubelde Rensch na afloop van de wedstrijd bij ESPN. "Het voelt lekker, maar ik wil meer. Ik wil altijd meer."

"Het voelde als een ontlading voor mij en voor het team. Ik was er al best lang naar op zoek", doelde hij op zijn eerste goal voor Ajax. "Vooral in de vorige wedstrijd, maar toen lukte het net niet."

De achttienjarige Rensch bracht Ajax na elf minuten met een bekeken schot op voorsprong tegen ADO. De verdediger maakte het de Hagenaars behoorlijk lastig en leverde vervolgens ook de assists op de 2-0 van Brian Brobbey en de 4-0 van Dusan Tadic.

"ADO zakte vanaf de eerste minuut al terug en ik zag best veel ruimte tussen de linies. Daar heb ik samen met David (Neres, red.) van geprofiteerd", aldus Rensch, die niet werd opgenomen in de EK-selectie van Jong Oranje. "Voor mij is dat juist een extra motivatie om nog harder te werken. Ik ben nog heel jong en heb nog een hele carrière voor me."

Dusan Tadic en Devyne Rensch vieren de 4-0 van Ajax. Dusan Tadic en Devyne Rensch vieren de 4-0 van Ajax. Foto: Pro Shots

Ten Hag: 'Lijkt misschien makkelijk te gaan'

De eindstand in de Johan Cruijff ArenA stond al na vijftig minuten op het scorebord, maar desondanks blijft Erik ten Hag kritisch op zijn ploeg. "We hebben genoeg kansen gecreëerd en we konden en moesten vaker scoren", zei de coach van Ajax.

Ten Hag zag ook het grote niveauverschil tussen koploper Ajax en hekkensluiter ADO. "Het lijkt misschien makkelijk te gaan, maar dat komt door ons. Wij spelen gewoon op een hoog niveau."

Dankzij de overwinning op ADO heeft Ajax nu elf punten voorsprong op nummer twee PSV en nummer drie AZ. Bovendien hebben de Amsterdammers een wedstrijd minder gespeeld dan de achtervolgers.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Eredivisie