Ajax heeft zondag met speels gemak de thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag gewonnen. De koploper van de Eredivisie zegevierde mede dankzij een goal en twee assists van Devyne Rensch met 5-0 en slaat een kloof van elf punten met PSV, dat na de 2-0-nederlaag in Alkmaar de tweede plaats moet delen met AZ.

Ajax heeft bovendien een wedstrijd minder gespeeld dan de concurrentie. Voor het begin februari wegens het winterse weer afgelaste duel met FC Utrecht is nog steeds geen nieuwe datum gevonden.

De Amsterdammers, die zich midweeks ten koste van Young Boys plaatsten voor de kwartfinales van de Europa League, walsten met name in de eerste helft over ADO heen. Door goals van uitblinker Rensch, Brian Brobbey, Edsón Álvarez en Dusan Tadic stond het halverwege al 4-0. Na rust wist alleen Davy Klaassen nog te scoren.

Ajax trad tegen ADO Den Haag aan zonder recordaankoop Sébastien Haller en verdediger Jurriën Timber. De twee testten positief op het coronavirus en bleven daarom vanzelfsprekend buiten de selectie.

Voor ADO dreigt er een einde te komen aan een onafgebroken verblijf van dertien seizoenen in de Eredivisie. De ploeg van trainer Ruud Brood lost FC Emmen, dat zaterdag een verrassend punt pakte op bezoek bij Feyenoord (1-1), af als hekkensluiter.

Devyne Rensch gaf onder meer de assist op de 4-0 van Dusan Tadic. Foto: Pro Shots

Hoofdrol Rensch met goal en twee assists

Hoewel Ajax naast Haller en Timber ook Antony en Noussair Mazraoui moest missen, bleek het krachtsverschil tussen de koploper en het zwalkende ADO enorm. Verdediger Dario del Fabro illustreerde dat op pijnlijke wijze door de bal na tien minuten zomaar in de voeten van David Neres te schuiven. De Braziliaan stelde Rensch vervolgens in staat om zijn eerste doelpunt in de hoofdmacht van Ajax te maken.

De achttienjarige Rensch stond vervolgens zelf aan de basis van de 2-0 en de 4-0. In de twintigste minuut gaf de rechtsback een assist op Brian Brobbey, die Haller mocht vervangen in de spits. Op slag van rust was hij ook de aangever op de dertiende competitiegoal dit seizoen van Tadic, na een slim overstapje van Brobbey.

In de tussentijd had Edsón Álvarez de 3-0 voor zijn rekening genomen. De Mexicaan schoot van dichtbij raak, nadat Shaquille Pinas er nog in was geslaagd Davy Klaassen van scoren te weerhouden.

Brian Brobbey stond bij afwezigheid van Sébastian Haller in de spits. Foto: ANP

ADO houdt schade beperkt na wissels bij Ajax

Een doelpunt voor Klaassen kwam er vijf minuten na rust alsnog. De middenvelder kopte raak na een voorzet van Neres en hield Ajax daarmee op koers voor een monsterzege.

Ten Hag, die in de rust Tadic al had vervangen voor Oussama Idrissi, greep de marge van vijf doelpunten aan om een driedubbele wissel door te voeren. Álvarez, Klaassen en Brobbey maakten plaats voor Perr Schuurs, Zakaria Labyad en Lassina Traoré.

De vroege wissels kwamen het spel van Ajax niet ten goede. Met name Idrissi, die in de slotfase voor eigen succes ging in plaats van de bal op de vrijstaande Traoré te leggen, mocht het zich aanrekenen dat ADO niet op een nog grotere nederlaag werd getrakteerd.

