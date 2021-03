De ploeterende Spaanse koploper Atlético Madrid heeft zondag een moeizame 1-0-zege geboekt op Alavés. Luis Suárez en doelman Jan Oblak waren weer eens goud waard voor hun ploeg.

Suárez kopte kort na rust een voorzet van Kieran Tripper binnen. Daarmee hielp de Uruguayaan zijn ploeg aan een broodnodige zege.

Voor Suárez was het de vijfhonderdste goal in zijn carrière (inclusief nationale ploeg). Dit seizoen maakte de spits 19 treffers in 25 competitieduels voor Atlético.

Vijf minuten voor tijd leek het opnieuw mis te gaan voor Atlético, toen verdediger Stefan Savic met een elleboogstoot een strafschop veroorzaakte. Vanaf 11 meter zag Joselu zijn inzet zijn inzet gekeerd worden door doelman Oblak.

Atlético verkeerde de laatste weken in een flinke vormdip. Van de laatste acht duels (alle competities) werden er slechts twee gewonnen, waardoor FC Barcelona en Real Madrid steeds dichterbij kwamen op de ranglijst.

Valencia viert de openingstreffer van Daniel Wass. Valencia viert de openingstreffer van Daniel Wass. Foto: ANP

Cillessen wint met Valencia

Jasper Cillessen van Valencia meldt zich maandag met een goed gevoel bij de selectie van het Nederlands elftal. De doelman boekte met zijn club een 2-1-zege op het hoger geklasseerde Granada CF.

Namens Valencia kwamen Daniel Wass en Alex Blanco tot scoren. Roberto Soldado wist Cillessen in de laatste minuut van de reguliere speeltijd nog te passeren.

Cillessen maakte een maand geleden zijn rentree bij Valencia en speelde zondag zijn vierde competitieduel. Eerder dit seizoen kwam hij mede door een blessure niet in actie voor de Spaanse club.

Later op de dag speelt Barcelona nog een uitwedstrijd tegen Real Sociedad (aftrap 21.00 uur).

