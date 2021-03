Lutsharel Geertruida neemt de plaats in van Jurriën Timber in de EK-selectie van Jong Oranje, zo meldt de KNVB zondag. De twintigjarige verdediger van Feyenoord maakt zijn debuut in de selectie van bondscoach Erwin van de Looi.

Geertruida behoorde wel tot de voorselectie van Jong Oranje voor het EK, maar viel dus af. Hij speelde dit seizoen 23 competitiewedstrijden voor Feyenoord en maakte daarin vijf doelpunten.

Timber werd afgelopen maandag nog opgenomen in de definitieve EK-selectie van Jong Oranje. De negentienjarige verdediger van Ajax testte eerder deze maand echter positief op het coronavirus en mist daardoor de groepsfase van het EK.

Naast Timber testte ook Sébastien Haller positief op COVID-19. De twee Ajacieden moeten hierdoor zondag de thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag aan zich voorbij laten gaan.

Ook Sven Botman moet vrezen voor deelname aan de groepsfase van het EK. De verdediger van Lille OSC raakte zondag geblesseerd in de thuiswedstrijd tegen Nîmes Olympique (1-2). De ernst van de blessure is nog onduidelijk.

De 23-koppige selectie van Jong Oranje Keepers: Justin Bijlow (Feyenoord), Maarten Paes (FC Utrecht), Kjell Scherpen (Ajax)

Verdedigers: Mitchel Bakker (Paris Saint-Germain), Sven Botman (Lille), Danilho Doekhi (Vitesse), Lutsharel Geertruida (Feyenoord), Tyrell Malacia (Feyenoord), Perr Schuurs (Ajax), Jordan Teze (PSV), Deyovaisio Zeefuik (Hertha BSC)

Middenvelders: Jurgen Ekkelenkamp (Ajax), Abdou Harroui (Sparta Rotterdam), Teun Koopmeiners (AZ), Ludovit Reis (VFL Osnabrück), Dani de Wit (AZ)

Aanvallers: Myron Boadu (AZ), Brian Brobbey (Ajax), Javairô Dilrosun (Hertha BSC), Cody Gakpo (PSV), Ferdi Kadioglu (Fenerbahçe), Justin Kluivert (RB Leipzig), Noa Lang (Club Brugge)

EK begint komende woensdag voor Jong Oranje

De huidige EK-selectie van Jong Oranje geldt alleen voor de groepsfase, die van 24 tot en met 31 maart duurt. Vanaf de kwartfinales, die vanwege de door de coronacrisis overhoop gegooide voetbalkalender pas eind mei beginnen, mogen landen weer nieuwe selecties maken.

Het EK onder 21 begint voor Jong Oranje komende woensdag met een wedstrijd tegen Roemenië in Boedapest. In groep A zijn Duitsland (27 maart) en Hongarije (30 maart) de andere opponenten van de ploeg van Van de Looi.

De nummers één en twee van iedere poule gaan door naar de kwartfinales, die samen met de halve finales en de finale van 31 mei tot en met 6 juni in Hongarije en Slovenië op het programma staan.