Ajax begint zondag in de Eredivisie tegen ADO Den Haag met Brian Brobbey in de punt van de aanval. Sébastien Haller ontbreekt bij de Amsterdammers. De Ivoriaan is positief getest op het coronavirus.

Naast Haller ontbreken ook Jurriën Timber, Antony en Noussair Mazraoui. Ook van Timber is bekend dat hij positief is getest op het coronavirus. De reden van de afwezigheid van Antony is nog niet duidelijk. Mazraoui is al enkele weken geblesseerd.

Door de afwezigheid van het viertal zijn er, naast die van Brobbey, opnieuw basisplaatsen voor Devyne Rensch, David Neres en Edson Álvarez als centrale verdediger. Daley Blind start net als donderdag tegen Young Boys met Ryan Gravenberch en Davy Klaassen op het middenveld van Ajax.

Ajax-trainer Erik ten Hag heeft daarnaast ook een plekje in het elftal voor Maarten Stekelenburg, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico en aanvoerder Dusan Tadic.

De wedstrijd tussen Ajax en ADO Den Haag begint zondag om 20.00 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Allard Lindhout. Ajax kan de voorsprong op nummer twee PSV vergroten tot elf punten.

Opstelling Ajax: Stekelenburg, Rensch, Álvarez, Martínez, Tagliafico; Blind, Gravenberch, Klaassen; Neres, Brobbey en Tadic.

Opstelling ADO: Fraisl; Van Ewijk, Pinas, Del Fabro, Familia-Castillo; Gomelt, El Khayati, De Boer; Besuijen, Adekanye, Kishna.

