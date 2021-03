Teun Koopmeiners baalt ervan dat hij geen deel uitmaakt van de selectie van het Nederlands elftal voor de eerste kwalificatieduels voor het WK van 2022. De middenvelder van AZ doet deze maand wel met Jong Oranje mee aan de groepsfase van het EK onder 21.

"Laat ik het voor iedereen één keer duidelijk zeggen: het was voor mij een teleurstelling dat ik niet bij het grote Oranje zit", zei Koopmeiners zondag na de topper tussen AZ en PSV tegen ESPN.

"Dat is ook logisch, omdat je dat als speler altijd wil halen. Maar we gaan een onwijs mooi EK meemaken met Jong Oranje. Dat is ook een prachtig podium."

In de met 2-0 gewonnen wedstrijd tegen PSV maakte Koopmeiners al zijn vijftiende competitietreffer van het seizoen. Daarmee staat hij nu samen met Steven Berghuis en Donyell Malen tweede op de Eredivisie-topscorerslijst, achter Giorgos Giakoumakis (24 goals).

Koopmeiners tekende ruim twintig minuten voor tijd met een hard afstandsschot voor het tweede doelpunt van AZ. "Ik dacht: nu een keer met rechts. Ik raakte de bal lekker. Jesper (Karlsson, red.) legde de bal ook wel lekker neer."

AZ viert de 2-0 van Teun Koopmeiners tegen PSV. AZ viert de 2-0 van Teun Koopmeiners tegen PSV. Foto: Pro Shots

'We waren dodelijk effectief'

Karlsson had de score al na vier minuten geopend voor AZ. "We waren dodelijk effectief", concludeerde Koopmeiners. "We hebben goed verdedigd en we waren aan het begin van de wedstrijd goed aan de bal."

De enkelvoudig international was niet helemaal tevreden over het spel van zijn ploeg in de tweede helft. "Als we iets zuiniger aan de bal waren geweest, hadden we er nog meer doorheen kunnen voetballen en meer controle kunnen hebben."

Met de overwinning op PSV deed AZ uitstekende zaken in de strijd om de tweede plek. De Alkmaarders hebben nu evenveel punten als de Eindhovenaren, maar wel een iets minder doelsaldo.

