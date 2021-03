De vrije val van Bayer Leverkusen in de Bundesliga is nog niet ten einde. De ploeg van Peter Bosz blameerde zich zondag door met 3-0 te verliezen van degradatiekandidaat Hertha BSC. In Frankrijk won Paris Saint-Germain de topper van Olympique Lyon (2-4) en nam de koppositie over van Lille OSC.

Voormalig FC Groningen-verdediger Deyovaisio Zeefuik opende al na vier minuten de score voor Hertha met zijn eerste treffer in Duitse dienst. Na iets meer dan een half uur stond het al 3-0 door treffers van Matheus Cunha en Jhon Cordoba.

Kort na rust leek het zelfs 4-0 te worden, maar de VAR keurde een doelpunt van Dodi Lukebakio af wegens hands.

Bij Leverkusen had Jeremie Frimpong zondag een basisplaats. Daley Sinkgraven en Timothy Fosu-Mensah ontbraken door blessures.

Leverkusen bleef in de eerste seizoenshelft lange tijd ongeslagen. Sinds de eerste nederlaag op 19 december werden er nog maar vier van de zeventien duels gewonnen door de ploeg van Bosz.

De voormalig koploper is afgezakt naar de zesde plaats en moet vrezen om naast een ticket voor Europees voetbal te grijpen. Hertha klimt door de zege uit de degradatiezone.

PSG wint topper en is koploper

In de Ligue 1 is PSG de nieuwe koploper. De ploeg uit Parijs was in een topper veel te sterk voor Olympique Lyon: 2-4.

Via treffers van Kylian Mbappé (twee), Danilo en Angel di María stond het sterk spelende PSG kort na rust met 0-4 voor. De tweede goal van de 22-jarige Mbappé was zijn honderdste in de Franse competitie.

Pas na de wissel van Memphis Depay na een uur spelen kon Lyon wat terugdoen. Islam Slimani en Maxwel Cornet maakten de uitslag met 2-4 wat dragelijker.

PSG komt in punten gelijk met Lille, maar heeft een veel beter doelsaldo dan de concurrent. Lyon is op drie punten achterstand derde.

Sven Botman verloor met koploper Lille van degradatiekandidaat Nîmes. Sven Botman verloor met koploper Lille van degradatiekandidaat Nîmes. Foto: Pro Shots

Botman raakt geblesseerd bij Lille

Lille OSC verloor de koppositie door een 1-2-nederlaag tegen degradatiekandidaat Nîmes. Sven Botman stond zoals gewoonlijk in de basis bij de thuisploeg, maar moest een kwartier voor het einde geblesseerd naar de kant.

De ernst van de blessure is nog onduidelijk. Botman behoort tot de selectie van Jong Oranje voor het EK onder 21, waarvan de groepsfase komende week gespeeld wordt.

