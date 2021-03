Denzel Dumfries baalt dat PSV zondag in de Eredivisie weer niet in staat was om te winnen in een grote wedstrijd. De Eindhovenaren verloren op bezoek bij AZ (2-0) en dat was al de veertiende competitiewedstrijd op rij waarin niet werd gewonnen van Ajax, Feyenoord of AZ.

"Dit is verschrikkelijk balen. We verliezen hier onnodig. In de eerste helft schieten zij één keer op het doel en wij hadden meer dan genoeg kansen om het af te maken en wordt er ook nog een treffer van ons afgekeurd", zei Dumfries na afloop voor de camera's van ESPN.

PSV had meer doelpogingen dan AZ (vijftien om negen) en ook meer balbezit, maar de Eindhovenaren gingen niet voor het eerst dit seizoen slordig om met de kansen. AZ was daarnaast uiterst effectief en sloeg toe via Jesper Karlsson en Teun Koopmeiners.

"Het is een repeterend verhaal bij ons en dat wordt een beetje vervelend", vervolgde Dumfries. "We moeten de kansen gewoon afmaken. Excuses zijn er niet meer. Dit was echt een zware onvoldoende voor ons. We hebben het weer niet laten zien in een grote wedstrijd."

Volgens de PSV-aanvoerder ligt het niet aan de motivatie bij PSV. "We doen er alles aan en we weten wat er op het spel staat. Die tweede plek is voor ons cruciaal. We hebben nog zeven wedstrijden en daarin moeten we laten zien dat we die tweede plek gewoon verdienen. Daar heb ik alle vertrouwen in, want aan onze mentaliteit ligt het niet."

PSV moet in de laatste zeven duels nog vol aan de bak voor de tweede plaats in de Eredivisie. De Brabanders hebben 55 punten na 27 duels en houden AZ alleen door een beter doelsaldo achter zich. Vitesse staat vierde en volgt op drie punten.

