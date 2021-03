Hakim Ziyech heeft zondag met een doelpunt bijgedragen aan de 2-0-zege van Chelsea op Sheffield United in de kwartfinales van de FA Cup geholpen. Donny van de Beek werd met Manchester United uitgeschakeld door Leicester City: 3-1. In de Premier League pakte Arsenal na een 3-0-achterstand een punt bij West Ham United.

Ziyech viel een kleine twintig minuten voor tijd in bij Chelsea tegen Sheffield United. In de tweede minuut van de blessuretijd zorgde de oud-Ajacied voor de beslissing op Stamford Bridge. Hij nam een voorzet van Ben Chilwell op fraaie wijze aan en schoot de bal hard in de rechterhoek.

Voor Ziyech betekende het zijn tweede doelpunt in vier dagen. Afgelopen woensdag was de middenvelder ook al trefzeker in het Champions League-duel met Atlético Madrid (2-0-zege). Chelsea was tegen Sheffield United, de hekkensluiter in de Premier League, halverwege de eerste helft op 1-0 gekomen door een eigen doelpunt van Oliver Norwood.

Manchester United kwam met Van de Beek in de basis halverwege de eerste helft op achterstand door een goal van Kelechi Iheanacho. De Nigeriaan strafte een belabberde terugspeelbal van Fred genadeloos af.

Zeven minuten voor rust kwam United op gelijke hoogte via Mason Greenwood, die van dichtbij raak schoot na een voorzet van Paul Pogba en een overstapje van Van de Beek. In de tweede helft bezorgden Youri Tielemans (schot na fraaie actie) en Iheanacho (kopbal) Leicester alsnog de winst. Van de Beek deed ruim een uur mee.

Chelsea en Leicester voegden zich bij Manchester City en Southampton, die zich zaterdag al bij de laatste vier in de FA Cup schaarden.

Arsenal komt in derby terug van 3-0 achterstand

In de Premier League won West Ham United ondanks een 3-0 voorsprong niet van stadgenoot Arsenal: 3-3. Mede door twee eigen doelpunten gaf de thuisploeg de zege uit handen.

Het was voor het eerst sinds 2017 dat een ploeg tweemaal in eigen doel schoot in een Premier League-duel. Toen passeerde Swansea twee keer de eigen keeper, ook tegen Arsenal. Eveneens in 2017 wist Arsenal voor het laatst een nederlaag te voorkomen na een 3-0-achterstand. Toen werd het 3-3 tegen Bournemouth.

De 'Hammers' stond na ruim een half uur al met 3-0 voor in de Londense derby. Jesse Lingard, Jarrod Bowen en Tomas Soucek zorgden voor de riante voorsprong.

Kort voor rust werkte Soucek de bal in eigen doel en na een uur spelen volgde Craig Dawson diens slechte voorbeeld: 3-2. In de slotfase zorgde Alexandre Lacazette voor de gelijkmaker.

Na het gelijkspel blijft ploeg van David Moyes op de vijfde plaats, waardoor het nog altijd zicht heeft om zich voor het eerst te plaatsen voor de Champions League. Arsenal is op de negende plaats een middenmoter.

Tomas Soucek maakte een van de eigen treffers van West Ham.

