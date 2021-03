Hakim Ziyech heeft Chelsea zondag aan een plek in de halve finales van de FA Cup geholpen. De Marokkaan maakte het tweede doelpunt voor zijn ploeg in de met 2-0 gewonnen kwartfinale tegen Sheffield United.

Ziyech viel een kleine twintig minuten voor tijd in bij Chelsea. In de tweede minuut van de blessuretijd zorgde de oud-Ajacied voor de beslissing op Stamford Bridge. Hij nam een voorzet van Ben Chilwell op fraaie wijze aan en schoot de bal hard in de rechterhoek.

Voor Ziyech betekende het zijn tweede doelpunt in vier dagen. Afgelopen woensdag was de middenvelder ook al trefzeker in het Champions League-duel met Atlético Madrid (2-0-zege).

Chelsea was tegen Sheffield United, de hekkensluiter in de Premier League, halverwege de eerste helft op 1-0 gekomen door een eigen doelpunt van Oliver Norwood.

'The Blues' voegden zich bij Manchester City en Southampton, die zich zaterdag al bij de laatste vier in de FA Cup schaarden. Later op de dag staat de laatste kwartfinale in de FA Cup tussen Leicester City en Manchester United (18.00 uur) op het programma.

Voor de appgebruikers: tik op de tweet om het doelpunt van Hakim Ziyech te bekijken.