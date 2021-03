Vitesse heeft zondag in de strijd om de tweede plaats in de Eredivisie dure punten verspeeld. De Arnhemmers kwamen thuis tegen degradatiekandidaat Willem II niet verder dan 0-0.

De ploeg van trainer Thomas Letsch mocht niet eens klagen met het gelijkspel. De beste kansen in GeldreDome waren voor de bezoekers, die via Ché Nunnely en Leeroy Owusu in de tweede helft dicht bij de 0-1 waren.

Vitesse houdt PSV en AZ, die de tweede plaats delen met 55 punten uit 27 wedstrijden, ondanks het puntenverlies in het vizier. De Arnhemmers hebben 52 punten, 4 meer dan nummer vijf Feyenoord.

De tweede plaats in de Eredivisie geeft recht op een plaats in de voorronde van de Champions League. Vitesse speelt op 18 april ook nog de finale van de KNVB-beker tegen Ajax en kan daar een ticket voor de voorronde van de Europa League bemachtigen.

Willem II, dat onder trainer Zeljko Petrovic voor de vijfde keer op rij ongeslagen bleef, klimt ten koste van VVV-Venlo naar de vijftiende plaats en staat nu voor het eerst in lange tijd boven de nacompetitiestreep.

Vitesse en Willem II hielden elkaar in bedwang in GelreDome. Foto: ANP

Vitesse kan geen vuist maken zonder Bazoer

Zonder Riechedly Bazoer, die een schorsing uitzat na zijn rode kaart tegen FC Utrecht, maakte Vitesse een machteloze indruk. De thuisploeg grossierde weliswaar in balbezit, maar werd amper gevaarlijk.

Willem II, dat zich aanvankelijk vooral had beperkt tot verdedigen, durfde er in de tweede helft steeds meer uit te komen en kreeg twee enorme kansen. Na een uur spelen slaagde Nunnely er net niet in om Remko Pasveer van dichtbij te passeren. Rechtsback Owusu omspeelde de doelman even later wel, maar schoot veel te gehaast in het zijnet.

Vitesse stelde daar teleurstellend weinig tegenover. Een afstandsschot van Oussama Tannane en een poging van invaller Loïs Openda waren de schaarse hoogtepuntjes van de thuisploeg, die een einde ziet komen aan een knappe reeks van vier zeges op rij in alle competities.

