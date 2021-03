Noa Lang heeft zondag rood gehad bij Club Brugge, dat thuis met 0-2 verloor van FC Antwerp. In de Schotse Premiership eindigde de Old Firm tussen Rangers FC en Celtic in 1-1.

Lang was in de slotfase van de wedstrijd in het Jan Breydelstadion tegen Antwerp zichtbaar geïrriteerd. Hij ging door op de voet van Maxime Le Marchand, verdediger van de uitploeg, en kreeg zijn tweede gele kaart en dus rood. De 21-jarige Lang liep na zijn rode kaart nog even terug om ruzie te maken.

Maandag meldt Lang zich bij Jong Oranje, dat de komende anderhalve week in Hongarije de groepsfase speelt van het EK onder 21.

De verrassende 0-2-eindstand stond halverwege al op het scorebord door een treffer van Didier Lamkel Ze en een benutte penalty van Lior Refaelov. Het is voor het eerst sinds 20 december - toen KAA Gent met 1-0 te sterk was - dat Brugge verloor in de Belgische Jupiler Pro League. Daarna volgden elf overwinningen en een gelijkspel.

Naast Lang stonden ook Stefano Denswil, aanvoerder Ruud Vormer en Bas Dost en in de basis bij Club, terwijl Tahith Chong negentig minuten op de bank bleef.

Ondanks het verlies heeft regerend landskampioen Club Brugge nog altijd een enorme voorsprong van zestien punten op nummer twee Antwerp. Met nog drie duels in het reguliere seizoen te gaan lijkt ook Antwerp redelijk zeker van deelname aan de play-offs om de Belgische landstitel.

Mooi gebaar Celtic-aanvoerder voor Old Firm

In Schotland sloot kampioen Rangers het reguliere seizoen ongeslagen af door het 1-1-gelijkspel in de Old Firm tegen Celtic.

Rangers werd donderdag uitgeschakeld in de Europa League na een tumultueus verlopen wedstrijd tegen Slavia Praag. Middenvelder Glen Kamara zou in het veld door een Tsjechische tegenstander racistisch zijn bejegend, een beschuldiging die momenteel door de UEFA wordt onderzocht.

Bij de Old Firm op Celtic Park stonden beide clubs uitgebreid stil bij het incident. Celtic-aanvoerder Scott Brown onderbrak de warming-up om Kamara de hand te schudden en na het eerste fluitsignaal bleven de spelers een aantal seconden doodstil staan voordat de bal aan het rollen werd gebracht.

Celtic deed er vervolgens alles aan om Rangers de eerste nederlaag van het seizoen toe te brengen, maar slaagde daar niet in. Mohamed Elyounoussi bracht de thuisploeg nog wel op voorsprong, maar nog voor rust tekende Alfredo Morelos voor de gelijkmaker.