AZ heeft zondag in de strijd om de tweede plaats een belangrijke tik uitgedeeld aan PSV. De Alkmaarders waren in eigen huis met 2-0 te sterk voor de Eindhovenaren en nestelden zich op de ranglijst in punten naast de formatie van Roger Schmidt.

AZ kwam door een doelpunt van Jesper Karlsson al vroeg op voorsprong. Een treffer van Cody Gakpo werd afgekeurd vanwege buitenspel en PSV ging opnieuw slordig om met de kansen. In de tweede helft tekende Teun Koopmeiners voor de 2-0.

Het was voor AZ de vierde competitiezege op rij tegen PSV. Voor de Eindhovenaren was het juist de veertiende competitiewedstrijd achter elkaar waarin het niet wist te winnen in een onderling treffen met Ajax, Feyenoord of AZ (acht keer verlies, zes keer gelijk).

AZ en PSV hebben nu allebei 55 punten na 27 duels, maar de Brabanders beschikken over een beter doelsaldo (+29 om +25). Ook Vitesse doet nog volop mee in de strijd om plek twee met 52 punten. Koploper Ajax kan later op de dag tegen ADO Den Haag (aftrap 16.45 uur) uitlopen naar een voorsprong van elf punten (met een duel minder gespeeld).

AZ slaat al snel toe tegen PSV

AZ beleefde een droomstart en kwam in de vierde minuut al op 1-0. Karlsson dribbelde vanaf de linkerkant naar binnen en schoot de bal verdekt in de korte hoek. PSV-doelman Yvon Mvogo stond aan de grond genageld. Het was voor Karlsson zijn negende treffer van het seizoen.

PSV, dat dus een dramatisch trackrecord heeft in topwedstrijden, kon opnieuw in de achtervolging. De Eindhovenaren waren wel weer snel bij de les en kregen al vroeg een enorme kans op de gelijkmaker. Koopmeiners ging in de fout in de opbouw en Mario Götze kon profiteren, maar de Duitser schoot de bal slap in en via Koopmeiners ging de inzet naast.

Halverwege de eerste helft leek het alsnog 1-1 te worden. AZ-doelman Marco Bizot zat mis en Gakpo kopte de bal richting de verre hoek. Denzel Dumfries wilde de inzet van Gakpo nog verlengen met het hoofd, maar stond op dat moment hinderlijk buitenspel. De treffer van Gakpo werd daarom geannuleerd.

AZ had het lastig en PSV kwam steeds beter in de wedstrijd. Grote kansen leverde dat in de eerste helft niet meer op, al stuitten Götze en Donyell Malen nog op Bizot. Aan de andere kant was alleen Calvin Stengs nog dreigend met een schot richting de verre hoek.

Koopmeiners beslist topper na rust

In het begin van de tweede helft was het vooral rommelig. Beide ploegen waren de bal snel kwijt en kansen bleven uit. PSV was nog wel dreigend met een voorzet van Philipp Max, maar die kwam niet terecht bij Malen. Ibrahim Sangaré produceerde een afzwaaier.

Het tweede doelpunt van AZ kwam daarom ook een beetje uit de lucht vallen. Koopmeiners kreeg de bal voor zijn mindere rechterbeen en schoot hard raak. De 23-jarige AZ-aanvoerder tekende al voor zijn vijftiende treffer van het seizoen. Alleen VVV-spits Giorgos Giakoumakis maakte meer doelpunten (24).

In de slotfase ging PSV nog wel op jacht naar de aansluitingstreffer en wellicht een resultaat, maar AZ hield de boel achterin goed dicht en voorkwam dat het nog spannend werd. Mvogo hield met een redding Stengs nog van de 3-0 af.

