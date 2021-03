De KNVB heeft in een verklaring uiteengezet wat de standpunten zijn over een WK in Qatar. De voetbalbond benadrukt tegenstander te zijn van een toernooi in de oliestaat, maar een boycot van het Nederlands elftal zou niet de manier zijn om de situatie te verbeteren.

De laatste weken is er weer veel discussie over het WK in Qatar, zeker toen de Britse krant The Guardian in februari berichtte dat al 6.500 arbeidsimmigranten zijn overleden bij bouwprojecten. Media en mensen uit de voetbalwereld roepen op tot een boycot, ook in Nederland.

De KNVB schrijft het artikel van The Guardian met "afgrijzen" te hebben gelezen. "De cijfers die worden genoemd zijn ronduit verschrikkelijk", staat in de verklaring. De KNVB heeft de afgelopen dagen uitvoerig gesproken met de FIFA, de overheid en diverse mensenrechtenorganisaties.

Mensenrechtenorganisaties Amnesty International en Human Right Watch zijn niet voor een boycot, omdat de gastarbeiders daar niet bij geholpen zijn en geen geld meer krijgen. Het is volgens deze organisaties beter op een andere manier druk uit te oefenen op de regering in Qatar en zo hervormingen af te dwingen. De KNVB schaart zich daarachter.

De bouw van de WK-stadions is nog in volle gang. Foto: Pro Shots

'Situatie staat door het WK op de radar'

De KNVB ziet betere opties dan een boycot om de mensenrechtensituatie in Qatar te verbeteren. Als kwalificatie voor het WK wordt afgedwongen, moet Oranje op een "sociaal verantwoorde manier deelnemen". Het gesprek over moeilijke onderwerpen moet worden aangegaan.

"Juist vanwege het WK staat de situatie in Qatar, die breder gaat dan alleen het WK, bij velen op de radar", schrijft de KNVB. "Dankzij alle aandacht hiervoor en de diplomatieke inspanningen wordt er vooruitgang geboekt in de situatie van de arbeiders in Qatar."

De KNVB maakt zich al langer sterk voor mensenrechten richting de FIFA. Mede daardoor is er een speciale paragraaf gekomen over de mensenrechtensituatie bij de toekenning van toernooien, maar toen Qatar in 2010 het WK kreeg toegewezen, was deze er nog niet.

Het WK in Qatar wordt vanwege de hitte in november en december 2022 gehouden. Komende week begint Oranje aan de kwalificatiereeks met wedstrijden tegen Turkije (woensdag), Letland (zaterdag) en Gibraltar (volgende week dinsdag).